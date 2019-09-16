Подписано стратегическое партнерство в области разработки и производства фармсубстанций

16 сентября 2019 года в рамках IV форума по биотехнологиям БИОТЕХМЕД состоялось подписание Соглашения о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве в рамках проекта «Долина Менделеева» между группой компаний «Фармасинтез», Российским химико-технологическим университетом имени Д.И. Менделеева и Фондом «Долина Менделеева». Соглашение подписали: президент группы компаний «Фармасинтез» Викрам Пуния, ректор Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга, генеральный директор фонда «Долина Менделеева» Евгений Тоневицкий.

Компания «Фармасинтез» активно поддерживает представленную инициативу РХТУ им. Д.И. Менделеева по созданию «Инновационного научно-технологического центра химии нового поколения и особо чистых веществ «Долина Менделеева», как универсальной площадки для развития современной высокотехнологичной химии и решения задач импортозамещения и экспортного развития в области химических технологий.

Компания «Фармасинтез» выступает как один из стратегических инвесторов и ключевых партнёров проекта «Долина Менделеева» и в среднесрочной перспективе 3-х лет планирует создать и запустить собственный «R&D» центр, который будет способствовать реализации стратегических планов компании по производству востребованного отечественной и мировой фарминдустрией ассортимента фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов. Инвестиции в закупку оборудования должны составить порядка 600 млн руб.

Развитие высокотехнологичной химии является важнейшим условием для прорывного роста российской промышленности.

gmpnews