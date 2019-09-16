На Биотехмеде министры отчитались об успешном импортозамещении в здравоохранении

На открытии конференции Биотехмед в Геленджике министры промышленности и здравоохранения вместе с главой Ростеха Сергеем Чемезовым отчитались о развитие здравоохранения. Промежуточные итоги показали активное развитие импортозамещения в области технологий и фармацевтики.

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила о необходимости сократить смертность на 230 тысяч человек в год. Для этого нужно активно модернизировать все направления медицины. В частности, внедрять электронные гаджеты, мобильные медтехнологии, применять новые схема терапии и клинически рекомендации. В очередной раз была затронута тема лекарственного обеспечения населения.

«Лишь 25% больных умирает при острых фазах сердечно-сосудистых заболеваний, а 75% умирает из-за нехватки средств на лекарства, которые нужно принимать в постоянном режиме. Для обеспечения на 2 года одного млн пациентов препаратами от сердечно-сосудистых заболеваний надо 14, 5 млрд руб. Это позволит снизить смертность на дому», — заявила Вероника Скворцова.

Министр отметила возросшее в шесть раз число отечественных производителей, выпускающих ФАПы: «Сейчас 57 из 58 ФАПов производят российские компании». Планируется, что в 2020 году к интернету будут подключены 17622, в 2021 г – 35592 ФАПа. Стоиомсть оценки цифрового оборудования с возможностью передачи данных составит в 2020 2,3 млрд руб, а в2021 г – 2,4 млрд руб. Модератор заседания директор департамента проектной деятельности Минздрава Давид-Малик Гусейнов спросил у министра промышленности Дениса Мантурова: «Успеет ли промышленность обеспечить в срок весь тот спрос , который родился?»

«Безусловно, все направления, озвученные министром Вероникой Скворцовой, являются вызовом для отечественной промышленности, — сказал господин Мантуров —

Мы проверили готовность. Более 88% номенклатуры — медизделий и расходных материалов уже выпускаются отечественными производителями. Что касается номенклатуры в рамках нацпроекта, то 137 позиций утверждены Минздравом и производятся. Сегодня 590 предприятий производят продукцию в России.

мы прогнозируем двукратный рост рынка до 280 мдрд руб. В частности, с 23% до 40% рассчитываем увеличить производство медтехники. По лекобеспечению динамика достигла 65% в натуральном и 31% в денежном выражениях.

Сергей Чемезов рассказал, что немалую роль в развитие отечественного производства сыграла диверсификация Ростеха, который изначально объединял оборонные предприятия: «Только у Ростеха производится более 500 наименований медизделий и фармпрепаратов. А недавно мы занимались только вооружением. Теперь увеличиваем долю гражданского продукции. Хочу отметить электронную медицину, по заказу государства мы развиваем цифровые технологии. Наш НЦИ выступает исполнителем по информатизации . В 2020 году 20% пациентов смогут получить доступ к электронным меддокументам. А к 2024 году уже все будут получать через личный кабинет доступ к электронной версии документов.Бумажные медкарты – это анахронизм, который у нас остался. В Америке давно ушли от этого, уйдем и мы».

Денис Кунгуров

pharmvestnik