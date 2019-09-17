Юрий Жулев: пациентов не волнует длина криптохвоста

Риски повышения цены на ЛС при введении маркировки настораживают пациентов. Но самая большая обеспокоенность связана с возможным дефицитом лекарств.

Об этом заявил президент «всероссийского общества гемофилии» Юрий Жулев в ходе круглого стола, организованного ИД «Комсомольская правда».

В ходе обсуждения вопроса, исполнительный директор «СоюзФарма» Дмитрий Целоусов предложил сверить часы и точно определить, кто и насколько опаздывает от маркировки. Несмотря на 60% готовность крупных АС к старту, к репетициям приступили единицы, заявил он.

«Язык не поворачивается заявить о готовности аптек к маркировке. В январе мы получим коллапс», — добавляет исполнительный директор СРО АСНА Виктория Преснякова.

Однако слово ряда производителей – «мы готовы». Как отметил директор по корпоративному развитию компании «Акрихин» Сергей Жихарев, 1 января 2020 года фармпроизводитель может отрапортовать о готовности.

Самым коварным вопросом остается возможный рост цены лекарств. Сергей Жихарев признал, что финансовая нагрузка на каждую пачку составляет порядка 1,15 руб.

«Не факт, что и у аптечных сетей наценка вырастет меньше чем на 1,15 руб», — добавил при этом Дмитрий Целоусов.

Таким образом, эксперты обозначили, что цена однозначно увеличится. Насколько? Ответ – 1 января 2020 года.

«Мы говорим о лекарствах, а не гвоздях. Я не собираюсь обсуждать сколько символов должен содержать хвост. Мне надо понимать, кто конкретно будет отвечать, когда исчезнут лекарства. Нас уже предупреждали: все будет хорошо, но в этом году 30% аукционов сорвались. Кто ответил за людей? Персонально? Никто. Никто не ответит и по маркировке. У каждого своя правда. Я не собираюсь обвинять власть в чрезмерном оптимизме или производителей в чрезмерном пессимизме. Но если что — то произойдет, то мы хотим знать, кто должен будет ответить за дефицит лекарств!», — заявил Юрий Жулев.

Оксана Баранова

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