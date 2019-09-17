ЦВ «Протек» совместно с ЦРПТ выпустил курс видеолекций о маркировке лекарственных препаратов

16 сентября на портале клиента ЦВ «Протек» и на сайте f3pro стартовал курс видеолекций по вопросам маркировки лекарственных препаратов, реализованный ЦВ «Протек» в рамках проекта «Университет ПРО» совместно с Центром развития перспективных технологий.

Обучающий курс дает базовые знания сотрудникам аптек о маркировке лекарственных препаратов и охватывает такие темы, как тестирование готовности бизнес-процессов, заказ и приемка товаров, отпуск лекарственных препаратов, вывод лекарственных препаратов из оборота, проблема пересортицы лекарственных препаратов в аптеке. Видеолекции доступны для клиентов ЦВ «Протек», а также участников маркетингового союза «ПроАптека».

Спикером обучающих роликов выступил менеджер проекта «Фарма» Центра развития перспективных технологий Анатолий Свечин.

Видеолекции будут появляться на портале клиента ЦВ «Протек» и на сайте f3pro с периодичностью раз в два дня и будут доступны к просмотру до 27 октября.

«Работа с маркированными лекарственными препаратами – процедура непривычная для российских аптек, и изучить тему важно уже сейчас. Мы постарались предусмотреть все вопросы, которые могут возникнуть у сотрудников, и подробно рассмотрели их в ходе видеороликов. Первая лекция, которая уже доступна к просмотру, посвящена получению сертификата УКЭП и его установке на компьютер, а также регистрации в системе маркировки», – отметила директор по развитию ЦВ «Протек» Ольга Смирнова.

«Уже с 1 января 2020 г. все аптеки страны начнут работать с маркированным товаром. Для нас важно донести до сотрудников аптечных организаций всю необходимую информацию о системе мониторинга движения лекарственных средств и тех изменениях, которые появятся в бизнес-процессах аптеки. Поэтому наши эксперты проводят множество лекций и вебинаров. Цикл лекций, который стартовал 16 сентября на ресурсе «ПроАптеки», даст исчерпывающую информацию по маркировке. Если все же останутся вопросы, всегда можно обратиться в службу техподдержки или ознакомиться с документами и инструкциями, которые есть на сайте ЧестныйЗНАК.рф», – сообщил руководитель направления «Фарма», ЦРПТ, Сергей Холкин.

Источник: ЦВ «Протек»

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