Как бороться с выгоранием сотрудников

Короткий световой день, холод, сырость и слякоть, отсутствие солнца явно не способствуют хорошему самочувствию.

Неудивительно, что именно осенью усиливаются воздействия стресса, увеличивается количество депрессий, а на работе у сотрудников все ярче проявляется синдром профессионального выгорания, или burnout.

Симптомы давно уже хорошо известны психологам и кадровым специалистам. Это апатия, медлительность, отсутствие мотивации к работе, усталость, депрессия, а также снижение общего тонуса организма, слабость. Человек в таком состоянии может отдыхать, но при этом время, свободное от работы, не несет необходимого восстановления. По данным исследований, с выгоранием в своем окружении сталкивается 79% опрошенных.

Впервые этой проблемой заинтересовался американский психиатр Х. Дж. Фрейденберг в 1974 году. Он и ввел термин burnout, или выгорание, в профессиональный обиход. Фрейденберг заметил, что наиболее такого рода проблеме подвержены представители профессий, связанных с коммуникацией: врачи, педагоги, полицейские, журналисты, специалисты по работе с клиентами и др. Они ежедневно общаются с другими людьми, причем часто в непростой ситуации. Это отклонение еще называли «платой за сочувствие». Однако сегодня этот синдром охватывает представителей самых разных профессий. В зоне риска и интроверты, которые до последнего держат в себе все переживания и проблемы, и стремящиеся во всем быть первыми перфекционисты, буквально «живущие» работой, «большие боссы» и рядовые работники.

Основными «виновниками» в возникновении данного расстройства признаны стресс и хроническая усталость, отсутствие полноценного отдыха, недовольство положением и должностью, низкая мотивация сотрудника, недостаток признания его заслуг, неинтересные задачи и др. Зарубежные исследования также показывают, что в этот список входят бюрократизация (59% респондентов), задержки на работе (34%), повышение уровня компьютеризации (32%), а также отсутствие взаимопонимания со стороны администрации, персонала и коллег (30%).

Медики также добавляют к этому списку отсутствие уважения у пациентов к докторам и персоналу. Кроме того, на самочувствие врачей влияют и невозможность полного излечения пациентов, и в сложных случаях их смерть, риски врачебной ошибки, а также необходимость общения с родственниками.

Часто в погоне за деньгами люди берутся за сверхурочную работу или ищут подработку, которая «съедает» время, предусмотренное для отдыха и сна. В итоге ради этого они отказываются от встреч с друзьями, походов в кино или театр, полноценного общения с членами семьи, что несет не только усталость, но и чувство вины и, как итог, общее раздражение и недовольство.

Проблема выгорания не так проста, как кажется на первый взгляд. И если не обращать на нее внимания и не принимать мер, то в скором времени компания лишится сотрудника или он потеряет здоровье. А зачастую этому синдрому подвержены как раз те специалисты, которые демонстрируют не только высокий уровень компетенций, но и лояльность к организации, приверженность ее идеям и ценностям.

Так, 63% опрошенных в данном состоянии меняли работу, 54% респондентов не только уходили в другую компанию, но и меняли профессию.

В связи с этим корпорации давно работают над проблемой выгорания своих работников. Здесь вам не позволят работать без полноценного отпуска и отправят на заслуженный отдых в срок. Руководители готовы обсуждать проблемы сотрудников и открыты к предложениям по развитию компании даже от рядовых специалистов – так, например, поступают в Yota.

Интернет-магазин «Озон» заботится о здоровье сотрудников. Поэтому на территории офиса есть турники, несколько раз в неделю проводятся занятия йогой и бегом. Кроме того, на каждом этаже в месте отдыха есть свежие фрукты. Для борьбы с рутиной используют ротацию специалистов и горизонтальный рост, а также еженедельные встречи All hands, объединяющие всех сотрудников, где может выступить каждый и рассказать о ситуации в организации, поделиться новостями, задать любой вопрос.

В L’Oreal Russia проводят опросы и измерения уровня удовлетворенности и вовлеченности сотрудников, а в «Мегафоне» запустили программу «Стресса нет» для тех, кто постоянно взаимодействует с клиентами. Им в сложной эмоциональной ситуации помогают психологи.

Кадровые специалисты стараются найти все новые методы и техники, направленные на выявление на ранних стадиях данной проблемы и борьбу с ней. Где-то дают специалистам возможность дополнительного обучения при помощи различных тренингов, где-то нанимают «менеджера по счастью». При этом невозможно точно сказать, какой из этих вариантов наиболее эффективен – все люди индивидуальны.

Тем не не менее для того, чтобы избежать «боевых потерь», есть ряд универсальных советов:

Обращайте внимание на эмоциональное состояние сотрудников. Тревожными звонками могут являться жалобы на работу в присутствии коллег, частые ошибки специалиста, его негативное настроение, усталость, незаинтересованность в новых задачах, а также частое снятие стресса с помощью алкоголя. В случае выявления проблемы необходимо поговорить с работником, выяснить причины недовольства, дать возможность отдохнуть, включая внеочередной отпуск. Если он подрабатывает, то стоит обсудить вариант с повышением оплаты или карьерным ростом, чтобы он тратил силы только в вашей компании. В сложной ситуации порекомендуйте хорошего психолога, который поможет справиться с выгоранием.

В качестве профилактики выстройте «обратную связь» между руководством и подчиненными, внимательно относитесь к потенциалу каждого работника, не давайте талантливым засиживаться на должности. Заботьтесь о материальных и нематериальных видах мотивации, повышайте командный дух в коллективе.

Наталья Комарова

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