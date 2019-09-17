Главный корпус омской фармфабрики продан

Многочисленные попытки продать имущество ГУП «Омская фармацевтическая фабрика» завершились.

Трехэтажное здание общей площадью почти 2,5 тыс. кв. м. в ходе аукциона приобрел предприниматель Александр Сорокотяга. Стоимость лота составила 2,9 млн руб. Изначально здание было оценено в 24,5 млн руб., а в прошлом году на аукционе за него предложили 4,4 млн руб. Однако договор с победителем так и не был заключен.

Заминка с продажей имущества тормозила процесс банкротства фармфабрики. Предприятие не могло рассчитаться с долгами, сумма которых составляла около 17 млн руб. Трое конкурсных управляющих, сменявших друг друга на фабрике, уже распродали часть ее имущества.

Ольга Коберник

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