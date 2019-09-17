Кандидаты Life Sciences готовы снижать зарплатные ожидания ради интересной работы

У большинства кандидатов в секторе Life Sciences (72%) зарплатные ожидания выше текущего уровня дохода, выяснили эксперты международного кадрового агентства Kelly Services в ходе исследования, проведенного в июле 2019 г.

Как показали результаты опроса участников рынка труда в сферах фармацевтика, медицина, биология, ветеринария, почти половина опрошенных специалистов (48%) при выходе на новую работу рассчитывают на прибавку в размере 20-30% от текущего заработка. На повышение в 15-20% согласны 37% респондентов. И 15% ожидают прибавку в 10-15%.

Исследование также выявило причины, по которым кандидаты рассчитывают на увеличение заработной платы. Около 20% респондентов считают, что их текущий заработок ниже среднерыночного. Также 20% кандидатов ищут должность уровнем выше текущей, что ведет к увеличению стоимости труда.

Примечательно, что 30% респондентов, которые не находятся в активном поиске работы, готовы рассмотреть предложение о переходе в другую компанию при улучшении финансовых условий.

Почему кандидаты готовы снижать свои зарплатные ожидания? Ради интересной должности/компании (44%), из желания сменить сферу деятельности и из-за необходимости выхода на более низкую позицию (13%), по причине кризисной ситуации на рынке (12%) и затянувшегося периода поиска работы (6%).

Соцпакет, предлагаемый компаниями, устраивает 78% респондентов. 18% специалистов отметили, что соцпакет не оправдывает их ожидания. И лишь у 5% предложение компании превзошло их ожидания.

Почти половина кандидатов (43%) считают, что работодатель не может предложить более выгодные условия из-за негативной ситуации на рынке. В несостыковке зарплатных возможностей компаний и ожиданий кандидатов также отмечаются более личные причины: 16% признают нехватку опыта и рассматривают должности «на вырост», 4% считают, что недостаточно проявили себя на интервью.

В исследовании Kelly приняли участие 648 специалистов. Около половины из них (44%) проживают в Москве и Московской области. У 82% опрошенных стаж работы в сфере фармацевтики/медицины более 5 лет. Наибольшее число специалистов (62%) трудоустроено в фармацевтических компаниях, также представлены работники лечебных учреждений (6%), сферы производства медицинских изделий (9%), дистрибуции препаратов/оборудования (5%) и др.

Наталья Маскина

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