Особенности сотрудников поколения Z надуманны

Работодатели не видят в работе с сотрудникам, относящимся к поколению Z, большинства «особенностей», которые общественное мнение приписывает данному поколению. Таковы выводы исследования, проведенного экспертами проекта YounGo компании Kontakt InterSearchRussia и агентства GraphVisualCommunications.

В исследовании приняли участие 778 работодателей. Примечательно, что наиболее многочисленную группу в исследовании на этот раз составили представители отрасли «Медицина и фармацевтика» (16% участников исследования). По численности они опередили Retail & E-commerce (14%), «маркетинг, реклама, PR» (12%) и FMCG (11%).

Респонденты в достаточной мере согласились с тем, что у поколения Z ярче выражена ориентация на work-life balance по сравнению с сотрудниками старше 30 лет (средний балл 7,5 из максимальных 10), что они стремятся к мгновенному успеху (7,4) и гибкому графику (7,3) и что им сложнее, чем более взрослым работникам, заниматься рутинными задачами (7,1).

При этом респонденты скептически отнеслись к утверждениям, что молодые специалисты не готовы брать на себя ответственность (5,6) и чаще занимаются самообразованием по сравнению с более старшими коллегами (5,6).

Наименьший балл получили следующие характеристики: «они креативнее сотрудников старше 30 лет» (5), «они не готовы рисковать» (5), «они рано устроились на работу» (4,8), «они не готовы выражать свою позицию» (4,7), «они лучше справляются с многозадачностью, чем более взрослые сослуживцы» (4).

Многие вещи, по мнению работодателей, присущи молодым людям вне зависимости от принадлежности к поколению. Среди них: демонстрация креативного и нестандартного подхода, сложность решения проблемных ситуаций, неготовность брать ответственность или открыто выражать свою позицию, неготовность рисковать, а также многозадачность, регулярное самообразование, нацеленность на горизонтальный рост.

Кроме того, от 40 до 46% респондентов характерными для молодежи любого поколения посчитали утверждения: «им очень важна похвала и признание», «они не любят заниматься рутинными задачами», «они стремятся сделать мир лучше», «они отлично владеют современными технологиями», «они стремятся к гибкому графику», «они не могут долго концентрироваться на одной задаче».

«Если говорить конкретно о рынке медицины и фармацевтики, можно отметить некоторые особенности, выявленные исследованием, — считает руководитель проекта YounGo компании Kontakt InterSearch Russia Анастасия Стасева. — На рынке фармы в меньшей степени отмечают такую характеристику молодежи, как нелюбовь к личной коммуникации (представители других рынков обратили особое внимание на то, что молодые сотрудники предпочитают вести деловые переговоры в переписке). Возможно, это связано с тем, что позиции, на которые принимают молодежь в фарме, чаще всего связаны с непосредственной коммуникацией, и этот навык является ключевым при отборе. Также в сфере медицины и фармацевтики отмечается большее стремление молодежи к балансу между работой и личной жизнью, что опять же связано с особенностями, свойственными в целом всем специалистам, работающим в сфере здоровья».

Елена Григорьева

pharmvestnik