Лилия Титова: маркировку тормозит обстоятельство непреодолимой силы

До настоящего времени отсутствует версия Единого классификатора лекарственных препаратов (ЕСКЛП) для использования в системе МДЛП, без которого невозможно внести данные на маркированный товар в систему.

Об этом в ходе круглого стола в Торгово-промышленной палате заявила Лилия Титова, исполнительный директор СПФО.

«Ранее представленные Минздравом России версии данной программы содержат многочисленные ошибки, и непригодны для использования. К сожалению, это важное обстоятельство непреодолимой силы, которое не зависит от участников системы маркировки, но значительно тормозит или вовсе останавливает процесс», — отметила представитель СПФО.

Повышение прозрачности прохождения конкретного лекарственного препарата по всей товаропроводящей цепочке до момента выбытия – была ключевой идеей разработки системы мониторинга.

Наличие у производителей и дистрибьюторов данных о товарных запасах по конкретным ЛП и их объемам на складах, аптеках и в лечебных учреждениях в режиме онлайн поможет правильно сформировать план производства, продаж, товарных запасов, избежать перепроизводства и дефектуры, оптимизировать финансовые потоки и снизить издержки. Вся система была настроена на повышение прозрачности товаропроводящей цепочки.

Однако действующим законодательством получение подобной информации не предусмотрено. В результате аналитические возможности системы МДЛП будут использоваться ограничено, что, по-прежнему, не позволит Минздраву России, производителям и дистрибьюторам иметь достоверную информацию о наличии конкретных ЛП как в стране в целом, так и в отдельных субъектах, а также оперативно реагировать на возникновение дефектуры, подчеркнула эксперт.

При участии СПФО сформирована рабочая подгруппа «Работа с аналитической подсистемой ФГИС МДЛП», которая разработала набор данных для каждого представителя товаропроводящей цепи, включая территориальные органы управления здравоохранением.

«Следующий этап работы – работа с регуляторными органами по внесению изменений в действующее законодательство с целью закрепления права на получение производителями и дистрибьюторами информации в режиме онлайн по наличию остатков и движения отгружаемых ЛП по всей территории страны, — добавила Лилия Титова.

Оксана Баранова

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