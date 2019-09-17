За восемь месяцев регионы потратили лишь половину суммы, запланированной на химиотерапию на год

Шестьдесят пять млрд руб. было потрачено на химиотерапию по состоянию на 1 сентября. А всего на эту статью расходов на весь 2019 г. было предусмотрено до 130 млрд руб. Отставание от графика в их освоении было вызвано тем, что в I квартале врачи продолжали работать «по старинке» и практически не использовали современные схемы лечения. Об этом говорилось в рамках межотраслевого форума «Биотехмед», который 16 сентября открылся в Геленджике.

«На протяжении нескольких десятилетий химиотерапия в России была недофинансирована в два раза, и это не позволяло нам вести международные протоколы, – рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. – И вот теперь, когда у нас появилась соответствующая возможность, врачи, которые привыкли работать с 30 лекарственными средствами самого дешевого сегмента, оказались не готовы выбирать из 150 наименований и заказывать дорогие таргетные препараты».

«В январе мы поняли, что лечить нам буквально нечем, – призналась начальник Управления контроля за реализацией госпрограмм в сфере здравоохранения Росздравнадзора РФ Алла Самойлова. – Первый квартал был в некотором смысле провальным, и только недавно мы набрали темп».

Заместитель директора по развитию онкологической помощи в регионах ФГБУ НМИЦ онкологии им. Блохина Александр Петровский также признал, что в погоне за профилактикой раковых опухолей многие субъекты совсем упустили из виду необходимость качественно лечить тех людей, которые уже больны. Это ощущается даже по программам, принятым в территориях.

Отраслевой министр предупредила, что в будущем году положительная тенденция по переходу на современные схемы лечения онкобольных должна получить продолжение.

«В стационаре 34 препарата из рекомендованных схем вообще не включены в Перечень ЖНВЛП, в амбулаторном звене – 75, но при этом их разрешено закупать, – резюмировала Вероника Скворцова. – Мы пошли на этот беспрецедентный шаг, потому что хотим осуществить революцию в лечении онкопациентов».

Екатерина Погонцева

pharmvestnik