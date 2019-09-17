«Нацимбио» завершила КИ пятивалентной вакцины для профилактики ротавируса

Входящая в ГК «Ростех» компания «Нацимбио», являющаяся единственным поставщиком вакцин для Национального календаря профилактических прививок (НКПП), завершила клинические исследования первой отечественной вакцины для профилактики ротавирусной инфекции. Минздрав РФ зарегистрирует вакцину в 2020 году, после чего в течение полутора лет она будет выведена на рынок.

Новая вакцина содержит пять серотипов ротавируса. Пятивалентный состав, соответствующий рекомендациям ВОЗ, обеспечит вакцинированным защиту от 93,8% разновидностей заболевания.

Ежегодно в России регистрируется более 100 тысяч официально подтвержденных случаев заражения ротавирусной инфекцией. «Необходимый объем поставок препарата для профилактики ротавируса оценивается на уровне 4,5 млн доз в год», – заявил, выступая на проходящем в Геленджике форуме «Биотехмед», глава ГК «Ростех» Сергей Чемезов, уточнив, что создание ротавирусной вакцины реализовалось в партнерстве с мировой биотехнологической компанией Serum Institute of India.

Вакцина от ротавирусной инфекции включена в Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Минздрав намеревался со временем включить ее и в Нацкалендарь прививок. В «Ростехе» считают, что это позволит добиться снижения уровня заболеваемости на 70% через год после внедрения вакцинации и на 90% – через два, а также сократить экономические потери в расчете на одного инфицированного примерно на 3 тысячи рублей.

Пока этот тип вакцины в России зарегистрирован только у MSD. Американская фармкомпания собирается локализовать несколько видов вакцин, в том числе от ротавируса, на мощностях завода «Форт».

«Нацимбио» и Ishvan Pharmaceutical из ОАЭ в 2017 году создали компанию «Фарм Эйд Лтд», которая занималась трансфером технологий производства ряда вакцин Serum Institute of India. Предполагалось, что реализовывать и упаковывать ротавирусную вакцину СП начнет в 2020 году.

Источник: Ростех

Фото: rostec.ru

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