«Росатом» инвестирует 219 млн рублей в разработку радиофармпрепаратов

Госкорпорация «Росатом» вложит 219 млн рублей в разработку шести российских радиофармпрепаратов (РФП) на основе радионуклидов рения-188, иттрия-90, самария-153, галлия-68, свинца-212 и лютеция-177. Исполнителями НИОКР выступят НИЦ «Курчатовский институт» и НИЯУ «МИФИ».

Как следует из единой информационной системы в сфере закупок, АО «Наука и инновации» (входит в ГК «Росатом») анонсировало два тендера на выполнение НИОКР по выпуску новых отечественных РФП.

Первый конкурс, с общим объемом финансирования 44 млн рублей, предполагает разработку перспективных радиофармпрепаратов для диагностики и лечения онкологических заболеваний с использованием наночастиц и радионуклидов рения-188, иттрия-90, самария-153 и галлия-68. Контракт, рассчитанный до декабря 2022 года, планируется заключить с НИЯУ «МИФИ» как с единственным поставщиком.

Согласно извещению о закупке, МИФИ проведет полный цикл исследований применения радионуклидов, включая испытания на лабораторных животных и создание стандартизированной технологии производства готовых РФП.

Второй контракт – на 175 млн рублей – достался НИЦ «Курчатовский институт». Научный центр займется разработкой инновационной технологии создания биосовместимых носителей терапевтических радионуклидов для избирательного воздействия на злокачественные новообразования. Как следует из тендерной документации, НИЦ до 2021 года должен создать два РФП направленного действия на основе радионуклидов лютеция-177 и свинца-212 для таргетной терапии новообразований, гиперэкспрессирующих онкомаркеров HER2/neu.

В августе 2019 года Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до 1 ноября проработать вопрос упрощенной регистрации, вывода на рынок и расширения применения радиофармпрепаратов.

Ранее рабочая группа по ядерной медицине Комитета Госдумы по охране здоровья предлагала проработать вопрос упрощения регистрации РФП. Сейчас от регистрационных процедур освобождены только те РФП, которые изготавливаются прямо в медорганизации, например, для позитронно-эмиссионной томографии. Остальные препараты должны проходить стандартные предрегистрационные процедуры – доклинические и клинические исследования.

Фото: rua.gr

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