В Ташкентской области будет построен современный биотехнологический комплекс

В посольстве Узбекистана в России состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве в области био- и фармтехнологий между компаниями Inter Vet (Узбекистан) и «Агровет» (Россия).

Документ предусматривает строительство на территории Ташкентской области биотехнологического комплекса в форме совместного предприятия по производству ветеринарных биологических и фармацевтических препаратов. Стоимость проекта составляет 10 миллионов долларов.

«Согласно достигнутым договоренностям, российская сторона разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта, планировочное решение комплекса, предоставляет технологическую и нормативную документацию. Кроме того, работники предприятия будут обучаться на базе компании «Агровет», – сообщили в посольстве Узбекистана в РФ.

До конца года планируется зарегистрировать совместное предприятие, а до марта 2020 года будет подготовлена проектная документация и получены необходимые разрешительные документы.

Основанная в 1991 году компания «Агровет» является одним из ведущих научно-производственных предприятий России в сфере ветеринарной биотехнологии. Компания предоставляет современные и высококачественные ветеринарные препараты во многие страны мира.

podrobno.uz