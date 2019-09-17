Lundbeck приобретает Alder BioPharmaceuticals почти за 2 млрд долларов

Датская фармацевтическая компания Lundbeck договорилась о приобретении биофармацевтической фирмы Alder BioPharmaceuticals в рамках сделки стоимостью около 1,95 млрд долларов. Lundbeck ожидает, что сделка будет завершена в четвертом квартале текущего года.

Согласно условиям сделки, Lundbeck сделает тендерное предложение на все акции Alder, находящиеся в обращении. Акционерам биофармацевтической фирмы будет предоставлен авансовый платеж в размере 18 долларов за акцию наличными, а также предоставлено расчетное условное право на стоимость акций в размере 2 долларов за ценную бумагу. Приобретение Alder позволит Lundbeck укрепить свои позиций в условиях усиления конкуренции со стороны поставщиков дженериков и с учетом того, что в скором времени истекает срок действия ряда его патентов.

Alder BioPharmaceuticals, совет директоров которой уже единогласно одобрил сделку, специализируется на разработке препаратов для профилактики мигрени у взрослых. В настоящее время Alder разрабатывает эптинезумаб, гуманизированное моноклональное антитело, предназначенное для профилактики эпизодической и хронической мигрени. Соответствующие регистрационные клинические испытаний уже пройдены, и появление эптинезумаба в продаже намечено на первую половину 2020 года.

Эптинезумаб станет первой IV CGRP-терапией для профилактики мигрени, если он будет одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Компания также разрабатывает ALD1910, предназначенный для блокирования гипофизарного аденилатциклаз-активирующего полипептида для профилактики мигрени.

gmpnews