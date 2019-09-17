Сайт фармпроизводителя или препарата, как массив информации, не является рекламой Ростех планирует занять не менее 20% российского рынка устройств УЗИ » Представлено Руководство по определению объема лабораторных испытаний при регистрации ЛП 13 сентября 2019 г. на правовом портале ЕАЭС docs.eaeunion.org опубликована Рекомендация Коллегии ЕЭК № 28 «О Руководстве по определению объема лабораторных испытаний при экспертизе лекарственных препаратов». Документ принят 10 сентября 2019 г. Согласно представленной информации, государства-члены Евразийского экономического союза, начиная с даты опубликования указанной Рекомендации, должны при определении объема лабораторных испытаний при регистрации, подтверждении регистрации и внесении изменений в регистрационное досье лекарственного препарата применять данное Руководство. В документе уточняется, что не требуется предоставление образцов, специфических реагентов и других материалов в случае невозможности проведения испытаний в экспертной организации вследствие труднодоступности образцов лекарственного препарата (в том числе при их отнесении к категории орфанных, наркотических, психотропных, радиофармацевтических или предназначенных для лечения высокозатратных нозологий вследствие их высокой стоимости), невозможности соблюдения условий транспортировки указанных образцов на таможенную территорию государств-членов ЕАЭС и (или) их хранения, отсутствии специального оборудования и расходных материалов в экспертной организации. В этих случаях лабораторные испытания проводятся в лаборатории контроля качества производителя лекарственного препарата в присутствии представителей экспертной организации или в контрактной лаборатории, используемой производителем, в присутствии представителей экспертной организации. gmpnews