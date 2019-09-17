Доля российских медизделий на рынке к 2024 году может увеличиться до 40%

Доля рынка российских медицинских изделий за счет реализации Национального проекта «Здравоохранение» к концу 2024 года вырастет с 23 до 40%, заявил в рамках Форума «Биотехмед» Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

«В предыдущие годы нам во многом удалось создать производственную базу и нарастить компетенции практически по всем ключевым направлениям. Сейчас 88% номенклатуры медизделий и расходных материалов, используемых в новой модели центральной районной больницы, уже выпускается отечественными производителями», — констатировал Денис Мантуров.

Говоря о номенклатуре, необходимой для реализации национального проекта, Министр отметил, что из 137 укрупненных позиций, утвержденных в перечнях Минздрава, 107 производится в нашей стране. В их производстве задействовано более 290 предприятий.

«По нашей договоренности с Минздравом субъектам федерации настоятельно рекомендуется отдавать предпочтение отечественным медицинским изделиям при эквивалентных технических характеристиках с зарубежными аналогами», — добавил глава Минпромторга России.

Кроме того, на поддержку перспективных разработок в медпроме Правительством предусмотрено выделение средств в объеме 5,6 млрд руб.

Промышленность в настоящий момент готова производить в необходимых объемах линейку модульных фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий высокой готовности, которые оснащаются всем необходимым оборудованием.

«Мы совместно с Минздравом сейчас определяем перечень субъектов Федерации, где они будут размещены в первую очередь», — подчеркнул Денис Мантуров.

gmpnews