«Эбботт Лэбораториз» нарушила закон о рекламе лекарственных средств

Согласно требованиям Закона о рекламе (пункта 8 части 1 статьи 24), реклама лекарственных средств не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий.

Однако, по мнению Комиссии ФАС России, ООО «Эбботт Лэбораториз» при рекламировании лекарственного препарата «Дюфастон» нарушило этот законодательный запрет.

Спорная информация распространялась в репринтах специализированных медицинских изданий* и рекламном буклете препарата** в рамках научно-практического семинара.

Анализ рекламы показал, что внимание потребителей фиксируется на утверждениях «эффективно устраняет боль…», «частота беременности достигает 50%…», «препарат Дюфастон эффективно уменьшает боль при…», «приводит к регрессии очагов…». Такие рекламные утверждения гарантируют положительное действие лекарственного препарата «Дюфастон» и, соответственно, прямо нарушают предусмотренный законодательством запрет.

По факту нарушения Комиссия ведомства выдала ООО «Эбботт Лэбораториз» как рекламодателю ненадлежащей рекламы предписание об устранении нарушения (в соответствии с частью 6 статьи 38 ФЗ «О рекламе»). Материалы разбирательства переданы для возбуждения дела об административном правонарушении для назначения штрафа, размер которого может составить от 200 до 500 тысяч рублей.

* научно-практического журнала «Акушерство и гинекология» (5/2018) и репринте на основе издания «Бесплодный брак», (распространявшихся на XI Общероссийском научно-практическом семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в г. Сочи 8-11 сентября 2018 года; Школе РОАГ в г. Новосибирске 14-15 ноября 2018 года);

**буклете «Дюфастон для лечения эндометриоза».

Справочно:

Согласно регистрационному удостоверению № П N011987/01 от 02.03.2010 «Дюфастон» зарегистрирован в качестве лекарственного препарата. В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 24 Федерального закона «О рекламе» реклама лекарственных средств не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий.

gmpnews