В Китае создается совместное предприятие «Биокад» и Shanghai Pharmaceuticals

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян в рамках двадцать четвертой регулярной встречи глав правительств засвидетельствовали подписание окончательного соглашения между «Биокад» и Shanghai Pharmaceuticals Holding («Шанхай Фармасьютикалс Холдинг», SPH) о создании совместного предприятия с целью вывода на рынок инновационных препаратов российского производства.

Со стороны компаний соглашение подписали генеральный директор «Биокад» Дмитрий Морозов и председатель правления SPH Джун Жоу. Капитал совместного предприятия составит 400 млн. долларов.

«Биокад» предоставит SPH постоянные и исключительные права в Большом Китае (включая материковый Китай, Гонконг, Макао и Тайвань) на разработку, производство и коммерциализацию шести собственных биофармацевтических продуктов: бевацизумаб, трастазумаб, адалимумаб, оригинальных препаратов нетакимаб и пролголимаб, а также одного оригинального препарата, находящегося в стадии доклинических исследований.

«На сегодняшний день это крупнейшая международная сделка для «Биокад», — прокомментировал соглашение Дмитрий Морозов. — В течение многих лет мы искали подходящего партнера в Китае, и сегодня абсолютно уверены в том, что нашли его. Регистрационные процедуры часто требуют определенного времени. Многое, конечно, будет зависеть от регулятора со стороны Китая, но приблизительно, по нашим прогнозам, первые три-четыре года совместное предприятие в основном будет заниматься клиническими исследованиями и регистрацией шести продуктов компании «Биокад» на территории Китая».

Он также добавил, что совместное предприятие «открывает большие перспективы перед «Биокад» – в первую очередь, доступ к китайскому фармацевтическому рынку, а также к многолетнему локальному опыту SPH в области продаж и продвижения».

Президент Shanghai Pharmaceuticals Ман Чо выразил желание продолжить сотрудничество: «Шесть выбранных в рамках сотрудничества препаратов демонстрируют широкие возможности в области науки и инноваций и обладают большим маркетинговым потенциалом в регионе сотрудничества. Сегодняшняя сделка, надеемся, положит начало длительному эксклюзивному сотрудничеству с последующей диверсификацией и оптимизацией линейки препаратов для максимального обеспечения пациентов».

В свою очередь Джун Жоу подчеркнул, что эта сделка – важный этап инновационной трансформации и международного развития SPH, который демонстрирует стратегическую решимость компании использовать многовекторный подход для обеспечения скачкообразного развития и лидерства в сфере инноваций. На фоне укрепления и всестороннего развития российско-китайских отношений, этот проект, как первое сотрудничество между Shanghai Pharmaceuticals Holding и российской компанией, будет активно развиваться при поддержке двух правительств, разделяющих концепцию «эксплуатации, инноваций, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов».

Особенность сделки заключается в том, что совместное предприятие может использовать свои ресурсы для проведения клинических исследований на поздних стадиях не только в Китае, но и в ЕС, таким образом предоставляя лучшие клинические данные врачам и регуляторным органам. Поскольку Китай ослабляет некоторые из своих жестких правил регистрации высокотехнологичных, инновационных биологических препаратов, производимых за пределами страны, стороны соглашения надеются значительно повысить доступ пациентов в Китае к препаратам для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Сергей Рякин

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