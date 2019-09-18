FDA рассмотрит в приоритетном порядке заявку Merck & Co. на вакцину против вируса Эбола

Компания Merck & Co. («Мерк энд Ко.»; за пределами США и Канады – MSD) объявила о том, что FDA приняло ее регистрационную заявку на экспериментальную вакцину V920 для профилактики лихорадки Эбола, вызываемой вирусом Ebola Zaire; ожидается, что регулятор примет решение к 14 марта 2020 г. после рассмотрения заявки по ускоренной процедуре, сообщает портал FirstWord Pharma.

Опубликованные в 2016 г. результаты клинического исследования III фазы, проведенного в Гвинее, продемонстрировали высокий защитный потенциал V920, также известной как rVSV-ZEBOV, против вируса Эбола и подтвердили данные предыдущих исследований о ее 100%-ной профилактической эффективности.

Ранее FDA присвоило вакцине V920 статус «терапии прорыва», а EMA – статус PRIME, подразумевающий ускоренное рассмотрение регистрационной заявки. Вакцина была лицензирована у компании NewLink Genetics («НьюЛинк Дженетикс») в 2014 г.

Татьяна Кублицкая

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