Депутаты просят Правительство о дополнительном финансировании приобретения лекарств для льготников

Депутат Государственный думы от Ульяновской области Алексей Куринный от имени ряда коллег – представителей всех думских фракций вчера направил обращение на имя премьер-министра Дмитрия Медведева, министра финансов Антона Силуанова и министра здравоохранения Вероники Скворцовой о необходимости принятия срочных мер для увеличения финансирования лекарственного обеспечения федеральных льготников.

Эта инициатива объясняется просто – все субъекты РФ испытывают дефицит денежных средств для обеспечения льготников лекарствами, что подтверждается письмами, полученными народными избранниками из регионов в ответ на их запросы.

«Большинство представили конкретную сумму нехватки, – пишет на своей странице в Facebook Алексей Куринный. – Кто-то осторожно сообщил, что необходимые расчеты представлены в Минздрав РФ. В любом случае все разговоры о достаточности средств и нерадивых чиновниках, которые неправильно и несвоевременно их осваивают, – неправда. Дефицит достигает 80%! «Богатые» регионы дефицит федерального финансирования относительно спокойно компенсируют собственными средствами, но у большинства субъектов для этого нет возможности (или желания). Поэтому прокуратура, суды, нервотрепка, а иногда и просто ухудшение состояния здоровья и смерть людей на фоне отсутствия лекарств».

Алексей Куринный призывает решить эту проблему хронического недофинансирования сейчас – на этапе рассмотрения федерального бюджета на 2020-2022 годы, извлечь выводы из сложившейся ситуации и предусмотреть дополнительные средства на данную статью расходов.

Екатерина Погонцева

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