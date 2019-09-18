Компания Utrace выпустила решение для работы с криптозащищенными кодами

Решение Utrace Proxy от российского разработчика Utrace – посредник между заводами и регистратором эмиссии.

Оно поддерживает стабильную интеграцию с производителями товаров и гарантирует бесперебойную работу с государственной системой «Регистратор эмиссии» для участников рынка. Кроме того, Utrace Proxy автоматизирует получение криптокодов от регистратора эмиссии для лекарств.

С 2019 по 2024 годы большинство товаров российского потребительного рынка попадут под закон о маркировке: лекарства, духи, одежда, обувь, автомобильные шины, фотоаппараты. Каждая единица товара получит уникальный код, по которому государство, бизнес и покупатели смогут точно определить весь путь товара и убедиться в его подлинности.

Для дополнительной защиты от подделок каждый код обогащается криптографическим «хвостом», который невозможно подделать. Криптохвосты выпускают регистраторы эмиссии. Это государственные системы, которые управляют эмиссией криптокодов каждый в своей отрасли.

Каждый производитель, который хочет торговать на территории Российской Федерации, будет обязан наносить криптохвосты на товары. Для этого нужно интегрироваться с регистратором эмиссии для их получения, выделить бюджет и время на разработку интеграции, тестирование, отладку, валидацию и внедрение изменений, поддержку интеграции, если у регистратора эмиссии что-то поменялось.

Если на интеграцию с регистратором эмиссии нет времени или ресурсов, можно воспользоваться готовым решением. Например, Utrace Proxy, которое выпустила компания Utrace. Utrace Proxy поддерживает постоянную интеграцию с производителями с помощью популярных протоколов обмена (REST API, File Exchange, SOAP) и полностью решает для участников российского рынка вопросы, связанные с получением криптохвостов.

«Окончательная архитектура СУЗ еще дорабатывается, поэтому мы создали решение, которое позволит оперативно выпускать обновления. У наших клиентов всегда будет актуальная интеграция с регистратором эмиссии. А бесперебойная связь с ним избавит компании от необходимости тратить ресурсы на дополнительные валидации и согласования», – комментирует Евгений Роднянский, операционный директор компании Utrace, партнера Navicon по внедрению систем маркировки.

Utrace Proxy интегрирован с экосистемой Utrace, которая состоит из решений для маркировки на уровнях L4, L3, а также для работы на таможне. Вместе продукты Utrace позволяют автоматизировать процесс маркировки продукции от производства и складских операций до отчетности в системе ЦРПТ.

Источник: Navicon

pharmvestnik