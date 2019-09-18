PwC и МЭЦ помогут реализовать экспортный потенциал медицинских и фармкомпаний

Сеть международных аудиторско-консалтинговых фирм PwC и Московский экспортный центр объявили о запуске программы экспортной акселерации для топ-менеджеров компаний, работающих в сфере здравоохранения и планирующих выйти на зарубежные рынки. Участники программы смогут получить конкретные инструменты для подготовки бизнеса к экспорту собственных продуктов и познакомиться с потенциальными партнерами. Заявки принимаются до 30 сентября 2019 года.

Сфера деятельности потенциальных участников акселератора – производство медицинского оборудования, медизделий и расходных материалов, мебели, транспортных средств, разработка IT-решений в сфере здравоохранения, фармацевтика. Количество мест ограничено – акселератор примет на борт всего 50 московских компаний.

Обучение смогут пройти до двух специалистов от каждого участника программы – генеральные и коммерческие директора, а также топ-менеджеры по производству, маркетингу и экспортной деятельности.

При отборе заявок эксперты PwC оценят перспективы выбранного рынка, ценностное предложение предназначенного на экспорт продукта или услуги, этапы выхода на рынок, компетенции компании-заявителя, ее организационную структуру и корпоративную культуру. Каждую анкету рассмотрят как минимум три эксперта для максимально объективного отбора.

За шесть месяцев программы «курсанты» пройдут четыре этапа. На первом – прошедшие предварительный отбор компании получат маркетинговое исследование интересующего их рынка. Вторым этапом станет коучинг-сессия и подготовка «дорожной карты» перспективной экспортной ниши: сотрудники PwC помогут заполнить онлайн-ассессмент и оценят готовность бизнеса к выходу на внешний рынок.

Второй этап также включает консультации с экспертами по составлению коммерческого предложения и двухдневный воркшоп по подготовке к выходу на целевые рынки.

Эти материалы пригодятся для встречи и общения с потенциальными партнерами, что тоже предполагает программа экспортной акселерации. Площадкой станет специальная платформа PwC – Converve, на которой компания-участник сможет опубликовать свой профиль и пожелания по партнерам и видам сделок. Итог: до пяти «теплых» контактов на целевом рынке и до пяти предварительных встреч с потенциальными партнерами.

Офлайн-встречи с партнерами из Малайзии и Южной Кореи пройдут на третьем этапе программы – во время шестидневной бизнес-миссии. Поездка предполагает брифинг-сессии с местными экспертами и нетворкинг с потенциальными деловыми партнерами и клиентами.

Оценить итоги работы планируется в ходе четвертого этапа программы акселерации. Эксперты PwC проконсультируют участника, предоставят обзор достижений и ошибок авторов каждого проекта и предложат инструкцию по дальнейшим шагам к выходу на внешние рынки.

«В результате для каждого участника будет сформирован шорт-лист, включающий от 5 до 15 заинтересованных потенциальных партнеров и клиентов, и проработана дорожная карта выхода на целевой рынок», – резюмирует генеральный директор МЭЦ Кирилл Ильичев.

Подробнее об акселераторе можно узнать на тематическом семинаре 24 сентября, который пройдет в офисе PwC по адресу: Бутырский вал, 10.

Программа акселерации экспорта PwC зарекомендовала себя в других странах. За пять лет работы участники акселератора наладили 29,5 тысячи деловых контактов и освоили девять целевых рынков (Южная Корея, Япония, Китай, Сингапур и другие страны). Обучение прошли более 2,7 тысячи европейских компаний, из них 94% отметили практическую пользу обучения для формирования представления о целевом рынке, 89% ожидают роста экспорта, а более половины – 56% – смогли заключить контракты или соглашения о намерениях сразу после участия в программе.

«Программа акселерации экспорта нацелена прежде всего на содействие эффективному выходу перспективных российских компаний в сфере здравоохранения на международные рынки. Совместно с Московским экспортным центром мы стремимся помочь таким компаниям», – говорит директор по развитию международной сети услуг программы «Акселератор PwC» Питер Хоффманн.

Источник: PwC

Фото: GettyImages

vademec