«Росатом» предложит рынку напечатанные на 3D-принтере имплантаты

ГК «Росатом» планирует в 2021 году запустить серийное производство индивидуальных медицинских имплантатов, напечатанных на 3D-принтерах. Оператором проекта станет ООО «Русат» (входит в дивизион «ТВЭЛ» госкорпорации). Объем инвестиций в проект не раскрывается, среди возможной продукции – напечатанные на 3D-принтерах титановые имплантаты для восстановления костей и эндопротезы по индивидуальным проектам.

«У нас активно реализуется проект по созданию производства индивидуальных имплантов. Каждому человеку можно будет изготовить индивидуальный имплант под необходимые именно ему задачи. Сейчас мы отрабатываем технологию изготовления. Образцы уже прошли доклинические испытания на различных животных. Сейчас мы переходим на стадию создания их серийного производства», – рассказал исполнительный директор «Русата» Евгений Григорьев.

По его словам, производство расположится на мощностях компании в Москве. На 2020 год намечены клинические испытания и получение сертификатов, на 2021-й – выход на рынок с продукцией для пациентов.

«В России мы единственная компания, которая создает полный цикл – от порошков, своего программного обеспечения для управления печатью и проектирования имплантов. По открытым данным, в настоящее время имплантов в РФ ввозится на 2-3 млрд рублей в год. Мы рассчитываем, что около 20% из этого рынка мы сможем занять», – сообщил Григорьев.

ГК «Росатом» организовала «Русат» в феврале 2018 года как компанию, специализирующуюся на развитии аддитивных технологий и трехмерной печати. Предполагается, что «Русат» сосредоточится на производстве 3D-принтеров и их компонентов, создании материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработке комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также на внедрении конкретных аддитивных технологий в производство.

Стратегической целью «Русата» называется получение выручки до 50 млрд рублей к 2025 году и доли на мировом рынке аддитивных технологий в 1,5%.

В апреле 2019 года «Русат» и китайский производитель промышленных 3D-принтеров Hunan Farsoon High-tech Co Ltd заключили меморандум о взаимопонимании. Ожидается, что компании объединят усилия по разработке и внедрению аддитивных технологий с учетом возможностей предприятий «Росатома».

Источник: РИА Новости

Фото: ge.com

vademec