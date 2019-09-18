Маркировка лекарств: свежие цифры, мнения регуляторов и экспертов рынка

16 сентября на форуме «Биотехмед» в Геленджике состоялся деловой обед профессионалов фармацевтического рынка на тему: «Цифровая маркировка лекарственных средств. Завтра началось вчера».

Первым выступил Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения:

“Маркировку стоит воспринимать как создание общего языка для общения участников рынка. Внедрение маркировки — это первый шаг для остальных процессов преобразования фармотрасли. Впереди нас ждёт создание экосистемы. Следующий шаг, я думаю, будет более глобальным, чем маркировка. К этому стоит подготовиться уже сейчас: настраивать бизнес-процессы внутри компаний так, чтобы изменения внедрялись безболезненно. Избежать изменений мы не можем, мы можем к ним подготовиться”.

В мероприятии также приняли участие: Елена Бойко, заместитель министра здравоохранения РФ, Валентина Косенко, заместитель руководителя Росздравнадзора, Дмитрий Алхазов, генеральный директор «Оператор-ЦРПТ», Дмитрий Селиванов, начальник департамента цифрового развития и информационных технологий Министерства здравоохранения РФ, Сергей Шуляк, генеральный директор аналитического агентства ДСМ Групп, и другие эксперты отрасли.

Генеральный директор «Герофарм» Петр Родионов высказался по поводу готовности производителей к обязательной маркировке:

«Осталось 3,5 месяца до запуска. С первого дня, как проект появился, мы его поддерживаем, к 1 января готовы и выступаем за то, чтобы сроки не переносили. Все уже закуплено и ждет, когда начнется маркировка каждой производимой упаковки».

Дмитрий Алхазов, генеральный директор «Оператор-ЦРПТ», рассказал о ходе подготовки к обязательной маркировке. По данным ЦРПТ на 15 сентября, в системе мониторинга движения лекарственных препаратов 24 099 участников, зарегистрирован 441 производитель, а также 65 377 мест осуществления деятельности. В систему заведены сведения о 6 252 препаратах, промаркировано более 31,5 млн упаковок.

Особенностью мероприятия стало живое общение и голосование присутствующих в режиме реального времени. По ходу обсуждения тем модератор задавал вопросы гостям и предлагал проголосовать в режиме онлайн. Так, на вопрос «Поддержит ли маркировка тренд на цифровизацию фармрынка?», 89% участников голосования ответили «Да, безусловно».

В первую очередь участники дискуссии обратили внимание на пользу для потребителей от внедрения маркировки лекарств. “Цифровизация и маркировка фармотрасли открывает новые возможности для заботы о здоровье человека, гражданина. Вы только представьте: мы сможем прогнозировать потребность в лекарственных средствах на основе реальных данных, данных статистики из цифровой системы (какие конкретно лекарства употребляют граждане, при каких болезнях, какой результат лечения). Технологии машинного обучения, которые используются при цифровизации фармотрасли, позволяют видеть, что человек принимал и при какой болезни, позволяют строить прогноз его будущих потребностей. Такие возможности бесценны для российской системы здравоохранения”, — рассказал в своём выступлении Юрий Крестинский, главный исполнительный директор по индустрии здравоохранения Сбербанка.

Не остался без внимания и вопрос бенефитов от внедрения маркировки для бизнеса.

При ответе на вопрос «Какие плюсы игроки рынка получат от маркировки в долгосрочной перспективе?» почти половина (46%) респондентов назвали сразу ряд факторов: прозрачность товаропроводящей цепи (без «переливов» товара между каналами сбыта), аналитику по препаратам и их движению, нормальную конкуренцию и уверенность покупателя в приобретении настоящего препарата, эффективное распределение маркетинговых бюджетов, повышение общей эффективности системы здравоохранения (эффективность затрат). 26% уверены, что маркировка положительно скажется на конкуренции в бизнесе и уверенности покупателя в приобретении настоящего препарата. А 15% все еще видят меньше плюсов, чем кажется.

В ходе обсуждения результатов голосования звучали развернутые мнения экспертов отрасли, представляющие различные сегменты рынка.

«Я представляю аптечную сеть и дистрибьютора, который есть в структуре нашей компании. Нас очень волнует тема «переливов». Как честная компания, мы хотим конкурировать в честном поле, но при существовании «переливов» это нам делать крайне сложно. Я искренне не понимаю, как цена на полке в соседней малоизвестной аптеке может быть ниже, чем у нас, при том, что мы получаем товар от производителя. Сети и дистрибуторы верят, что маркировка поможет рынку справиться с этой проблемой», — рассказала Евгения Ламина, коммерческий директор аптечной сети 36,6.

Евгений Паперный, руководитель проекта «Здоровье Mail.Ru»,добавил, что цифры, полученные с помощью маркировки, скорректируют аналитические данные по рынку, и одну и ту же упаковку уже не получится считать несколько раз, как это происходит сейчас из-за «переливов» товара и вторичной дистрибуции.

Среди плюсов для медучреждений от введения маркировки были названы эффективное планирование, отслеживание движения лекарственного препарата внутри учреждения, контроль назначения и выдачи препаратов, что влияет на безопасность и качество медицинской деятельности.

Сергей Шуляк, генеральный директор аналитического агентства ДСМ Групп, привел данные о том, что в 2018 году категория препаратов стоимостью менее 20 рублей увеличилась на 568 наименований, и предположил, что производители снизили цены, чтобы получать коды маркировки бесплатно. Напомним, препараты стоимостью ниже 20 рублей за упаковку будут получать цифровые коды бесплатно.

В конце делового обеда Дмитрий Алхазов отметил:

“Тональность обсуждений проекта маркировки меняется в позитивную сторону, мы добились конструктивного диалога между бизнесом и государством”.

gmpnews