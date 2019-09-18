«Самсон-Мед» запускает обновленное R&D подразделение

Биофармацевтическая компания «Самсон-Мед» сообщает о запуске обновленного R&D подразделения при тесном стратегическом партнерстве с Санкт-Петербургским институтом биорегуляции и геронтологии и рядом международных научно-исследовательских центров.

В рамках работы подразделения будет осуществлен поиск, исследование и внедрение наиболее перспективных R&D проектов, направленных на обеспечение российских пациентов доступными и качественными препаратами. Курировать проведение исследований и взаимодействие с международными научно-исследовательскими центрами будет директор Института биорегуляции и геронтологии профессор Владимир Хацкелевич Хавинсон, который в 2019 году вошел в штат компании «Самсон-Мед» в качестве заместителя директора по научной работе.

Директор «Самсон-Мед» Элиханов Адлан Майрбекович подчеркнул:

«Обеспечение надежных кооперационных связей между производственной, научной и образовательной инфраструктурой – один из приоритетов как государственной Стратегии «Фарма-2030» в целом, так и компании «Самсон-Мед» в частности. На текущий момент в компании «Самсон-Мед», ведущей свою историю с 1937 года, накоплен внушительный опыт по производству готовых лекарственных форм и активных фармацевтических субстанций из пептидно-белковых комплексов. Я убежден, что сотрудничество «Самсон-Мед» с одним из ведущих российских научно-исследовательских институтов в рамках нового R&D партнерства позволит добиться значимых результатов не только для компании, но и для всего медицинского сообщества. В качестве стратегического научного партнера компанией «Самсон-Мед» не случайно был выбран Санкт-Петербургский Институт биорегуляции и геронтологии – с Институтом компанию связывают длительные партнерские отношения, более того профессор Владимир Хацкелевич Хавинсон является одним из соавторов препаратов Тималин® и Сампрост®, входящих в портфель «Самсон-Мед»».

Деятельность нового подразделения R&D «Самсон-Мед» направлена на решение следующих задач:

проведение фундаментальных научных и клинических исследований;

совершенствование методов изготовления готовой продукции;

поиск новых форм доставки активных фармингредиентов;

разработка новых уникальных лекарственных препаратов;

развитие научно-производственных программ в области биорегуляции.

«Сотрудничество между нашими учреждениями несомненно приведет к высоким результатам. Лично меня с компанией «Самсон-Мед» связывает более 40 лет партнерской работы. Я очень хорошо знаком с технологиями и препаратами компании, и знаю, что они имеют большой потенциал на международном рынке. Многие мои коллеги из зарубежных научно-исследовательских институтов проявили большой интерес к изучению препаратов компании «Самсон-Мед», мы с нетерпением ждем первых результатов начатых исследований», — прокомментировал Владимир Хацкелевич.

gmpnews