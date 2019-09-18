Интернет – торговля лекарственными препаратами: быть или не быть

Научно-технический прогресс не стоит на месте, в мире бешеными темпами развивается интернет — торговля. Фармацевтический рынок ждут большие изменения, с одной стороны – это риски, с другой – благо. Законопроект разрешающий дистанционную продажу лекарственных средств, возможно, будет принят этой осенью во втором чтении Госдумы. Но сегодня нет однозначного мнения — готовы ли пациенты покупать лекарства в онлайн? Кто и как будет доставлять заказы? Есть ли возможность приобрести некачественный или просроченный товар? Представители бизнеса, аптечного ритейла и эксперты высказали свою точку зрения в ходе дискуссии: «Интернет – торговля лекарственными препаратами: быть или не быть».

Генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев озвучил позицию бизнеса в столь актуальном и непростом вопросе:

«Интернет – это главный путь распространения фальсификатов. Торопиться с этим начинанием не стоит, должна быть некая этапность как временная, так и структурная. Необходимо четко прописать правила, кто может и какая ответственность. Необходимо посмотреть регионы, попробовать что идет, а что нет, разрешив сначала работать в данном сегменте лицензированным зарегистрированным точкам, которые контролируются и аудируются регуляторами. Здесь крайне важно найти золотую середину. Иначе выпустим такого джина, который перетравит народ, а он не очень и здоров».

На сегодняшний день дистанционная продажа лекарственных препаратов в России запрещена. От действий так называемых «серых аптек» страдают пациенты. За последнее время известны как минимум два громких дела. Один – «клафилинщик» с Чистых прудов в Москве. Мужчина для изготовления своего коктейля приобрел совершенно свободно в интернете сильнодействующие психотропные препараты. От его действий пострадали люди. Второй не менее громкий случай – под прикрытием интернет — магазина спортивного питания продавался контрафакт, препараты расфасовывали и упаковывали кустарным способом. Организаторы подпольного производства получили реальные сроки. И таких примеров немало. Роспотребнадзор постоянно проводит проверки и выявляет нарушения. Проблема существует не только у нас в стране. В Европе и Америке, где дистанционная торговля официально разрешена, через интернет хлынул поток некачественных препаратов.

По словам исполнительного директора Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьевой:

«Мы должны проработать механизм и его контроль до мелочей. Все исследования, которые проводятся на международном уровне, подтверждают наличие большого количества поддельных лекарств в интернете. И самое страшное, что от действия таких нелегальных и полулегальных предприятий гибнут дети».

Официально в России через интернет можно лишь забронировать лекарство, а забрать — только самостоятельно в аптеке. По статистике примерно 4-5% от общего объема рынка сейчас проходит через онлайн-заказы, средний чек бронирования лекарств в интернете примерно в 4 раза выше, чем в оффлайн аптеке. Заказывают дорогостоящие товары, медтехнику. По итогам 2018 года популярность бронирования лекарств в интернете возросла по сравнению с 2017 годом на 72%. Это означает, что люди пытаются сэкономить, сравнивая один и тот же товар в нескольких точках. А готовы ли они платить за доставку? И кто будет привозить им заказ: просто курьер или фармацевт? Участники конференции предложили ввести новую специальность: «фармацевт-скороход» и оснастить его мобильным сканером выбытия, ввиду приближающейся всероссийской маркировки.

Депутаты Государственной Думы предполагают, что легализация онлайн-торговли будет способствовать доступности лекарств для населения. Возможно, цены на отдельные препараты будут ниже на 30%.

Эксперты уверены, что начинать онлайн-продажи безрецептурных и рецептурных препаратов по электронным рецептам необходимо в Москве и Санкт-Петербурге. А наркотические, спиртосодержащие, психотропные и нейролептические препараты можно продавать только в стационарных лицензированных аптеках.

На сегодняшний день в сети по всему миру реализуется до 50% фальсификата по данным Всемирной организации здравоохранения. Деятельность пунктов онлайн-торговли в России вне правового поля. У таких организаций, согласно федеральному законодательству отсутствует право реализации лекарственными средствами (№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» от 12 апреля 2010 г., Приказ Минздравсоцразвития РФ № 553н «Об утверждении видов аптечных организаций» от 27 июля 2010 г.).

Осуществлять розничную торговлю лекарствами возможно только при наличии специализированной лицензии. Кроме того торговля вне установленных мест торговли не допускается, это прописано в Постановлении Правительства РФ № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров» от 19 января 1998 г. за нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Президент России Владимир Путин поддерживает идею онлайн-продажи безрецептурных препаратов, а в будущем и рецептурных. По его мнению – «это то, куда нам нужно двигаться». Глава государства считает, что для того, чтобы избежать фальсификации, необходимо создать электронную систему обмена информации между аптеками и лечебными заведениями.

Фармацевтические производители «ЗА» идею легализации интренет-торговли.

«Чем больше продается, тем производителю выгоднее. Но если будут затронуты вопросы имиджа, качества и безопасности, если под нашей маркой в интернет попадет фальсификат, то нам от этого хорошо не будет и мы начнем выступать против», — заявил Виктор Дмитриев.

По мнению главы АРФП, к вопросу об интернет — торговли лекарствами следует вернуться только после 2020 года, то есть после того как в России в рамках Единой Национальной системы цифровой маркировки заработает маркировка лекарств.

И только в том случае, если практика покажет, что фальсификат и другие незаконные лекарства и препараты с помощью этой системы начнут выявлять и их будет невозможно продать.

В целом, профессиональное сообщество уверено: несмотря на все риски, плюсы есть. Интернет-торговля создаст удобства для занятой мобильной части общества. А быть ей или не быть покажет время.

gmpnews