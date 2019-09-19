Фармкомпании готовы платить миллиарды для урегулирования исков и претензий

Американская фармацевтическая компании Purdue Pharma («Пардью Фарма») решила урегулировать более 2,6 тыс. исков, в которых она обвиняется в агрессивном маркетинге опиоидного препарата OxyContin и сокрытии информации о привыкании к нему. Общая сумма урегулирования составит 10–12 млрд долл. В случае одобрения эта сделка со следствием станет крупнейшей в истории с участием фармпроизводителей, пишет FiercePharma.

Кроме Purdue Pharma, в TOP10 компаний по суммам урегулирования судебных исков вошли Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD), Pfizer («Пфайзер»), Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), Eli Lilly («Эли Лилли») и другие. По мнению экспертов, «рекорд» Purdue Pharma может быть побит, поскольку расследование роли фармацевтических компаний в опиоидном кризисе в самом разгаре.

Ниже приведены TOP10 урегулирований исков и претензий фармкомпаниями (по убыванию суммы выплат).

Purdue Pharma – 10-12 млрд долл.

Purdue Pharma долго шла к урегулированию направленных против нее исков. Недавно компании удалось заключить соглашения с 23 штатами и тысячами городов и округов на общую сумму 10–12 млрд долл. Для этого ей пришлось объявить о начале процедуры банкротства и реструктуризации бизнеса. В рамках сделки владельцы компании – семья Сэклер — заплатят 3 млрд долл., вырученные от продажи другой принадлежащей ей фармкомпании — Mundipharma.

Merck & Co. – 4,85 млрд долл.

Merck заплатила за сокрытие информации о вызываемых побочных действиях противовоспалительного препарата Vioxx со стороны сердечно-сосудистой системы. Обвинение требовало 25 млрд долл., но компании удалось договориться на 4,85 млрд долл. в 2007 г. Эта сумма долго была рекордной в фарме. Интересно, что это урегулирование было далеко не последним в отношении Vioxx. Так, в 2011 и 2012 гг. компания урегулировала иски на сумму 950 млн долл. и 220 млн долл. соответственно, а в 2016 г. выложила еще 830 млн. Таким образом, ненадлежащий маркетинг Vioxx обошелся фармпроизводителю по меньшей мере в 6,85 млрд долл.

American Home Products Corp. (ныне Wyeth) – 3,75 млрд долл.

Старейшее по времени и одно из самых крупных урегулирований в настоящем рейтинге. В 2000 г. American Home Products Corp. согласилась заплатить 3,75 млрд долл. после того, как вскрылась взаимосвязь между применением комбинированного препарата для похудения Fen-Phen и нарушением работы сердечных клапанов, а также развитием легочной гипертензии. Из суммы урегулирования 1,5 млрд долл. были поделены между пострадавшими пациентами.

Илья Дугин

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