Большинство россиян сталкивались с неэффективностью лекарств

Больше, чем две трети – 81% – опрошенных россиян отметили, что хотя бы раз в жизни сталкивались с неэффективностью лекарств. Это показал опрос 7168 человек, проведенный ResearchMe по заказу Stada.

Из тех, кто сталкивался с неэффективностью лекарств, более половины (57%) попадали в такую ситуацию не один раз. Чаще других подобная проблема возникала у молодых людей в возрасте 18-34 лет.

Под эффективностью лекарства 71% граждан подразумевают его способность вылечить. Одна из причин, почему пациенты сталкиваются с неэффективными лекарствами, – самолечение. 83% участников опроса часто или иногда назначают себе лекарства самостоятельно. И только каждый шестой россиянин отметил, что никогда не занимался самолечением.

Опрос показал, что для 50% респондентов ключевую роль при выборе лекарства играет назначение врача, для 45% — цена препарата. На рекомендации фармацевта обращают внимание только 19% респондентов, всего 10% готовы прислушиваться к отзывам в интернете.

«Не удивительно, что стоимость лекарства – один из значимых факторов при выборе препарата пациентом. Покупательная способность населения в России продолжает снижаться, пациенты стали экономить даже на лекарствах. Решить эту проблему поможет введение системы всеобщего лекарственного обеспечения (ВЛО), которая подразумевает, что часть расходов на лекарства берет на себя государство или страховщик. Реализация ВЛО – единственный путь к обеспечению ценовой доступности лекарственных препаратов», – считает заместитель генерального директора Stada в России Иван Глушков.

Качество препарата имеет значение при покупке только для каждого третьего опрошенного. Вероятно, это связано с низкой осведомленностью россиян в этой теме. Почти половина опрошенных (48%) признались, что знают мало о качестве лекарств. Еще 37% хотели бы лучше разбираться в этом вопросе. И только 14% опрошенных отметили, что чувствуют себя в нем уверенно.

Согласно данным исследования, 91% опрошенных считают, что в России есть лекарства с оптимальным сочетанием цены и качества. При этом почти половина уверены, что их выбор невелик — чаще других об этом говорили люди с низким уровнем дохода, а также с двумя и больше высшими образованиями.

Елена Калиновская

pharmvestnik