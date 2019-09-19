Полина Звездина станет главным редактором газет «Фармацевтический вестник» и «Медицинский вестник»

С 1октября 2019 г. новым главным редактором объединенной редакции изданий «Фармацевтический вестник» и «Медицинский вестник» станет Полина Звездина.

Полина Звездина пришла в издательство в 2012 г. на должность регионального представителя по Центральному федеральному округу. Через полгода занялась федеральной повесткой издания «Фармацевтический вестник». Провела первые интервью «У редакционного камина» и участвовала в запуске «Фармвестник-ТВ».

В 2016 г. перешла в РБК, где освещала темы здравоохранения и образования. С 2017 г. – ведущая передачи «Фармацевтика с Полиной Звездиной» на РБК-ТВ. Лауреат отраслевой премии «Зеленый крест». Соавтор книг «Великие лекарства» и «Отпускается без рецепта. Лекарства, без которых нам не жить».

«Для меня «Фармацевтический вестник», так же как и «Медицинский вестник» не просто ведущие отраслевые издания, но и издания, которые открыли для меня дорогу в журналистику вообще. Разумеется, я не могла не согласиться на предложение возглавить эти издания и не принять этот вызов», – заявила Полина Звездина.

«Компетенции и опыт, полученный в крупном деловом СМИ, позволят сделать «Фармвестник» и «Медвестник» еще более актуальными и ценными изданиями для нашего читателя», – прокомментировал назначение генеральный директор издательства «Бионика Медиа» Николай Елисеев.

Елена Калиновская

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