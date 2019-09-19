Единая система налогообложения поставит все аптеки в равные условия

Отмена упрощенной системы налогообложения не приведет к проблемам на аптечном рынке. Так считает управляющий собственник компании «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой. Об этом он рассказал на седьмой конференции «Фармвестника» «Аптечная сеть: глобальный потенциал и локальные проблемы фармацевтической розницы и отрасли в целом».

«Сегодня много говорят об угрозах. Но на мой взгляд, среди угроз надо искать возможности. Возьмем маркировку. С введением этой системы заканчиваются так называемые сливы/переливы и незаконная перепродажа лекарств из больниц», – сказал он.

Другой его пример – налогообложение. По мнению г-на Руцкого, единая система налогообложения поставит всех игроков в равные условия. «У нас есть много примеров на рынке, когда сеть состоит из многих ИП. Теперь мы будем играть по одним правилам», – полагает он.

Елена Калиновская

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