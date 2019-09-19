Американские врачи слишком заняты, чтобы терять время на медпредставителей Единая система налогообложения поставит все аптеки в равные условия » Чего не хватает фармацевтическим компаниям в современных eClinical решениях Подавляющее большинство IT-компаний выводят свои решения на рынок, не задумываясь о том, что за успехом каждого продукта стоит тщательная проработка пользовательского опыта и дальнейших проблем, с которыми сталкиваются в процессе обработки данных. В настоящее время только самые прогрессивные участники рынка понимают, что знание «болей» клиентов является ключом к успеху их продукта. Сегодня на рынке представлен огромный выбор систем EDC с различными настройками, системами управления и всевозможными интегрированными функциями. Тем не менее спонсоры находятся в постоянном поиске «идеального» решения для проектов – 84% участников опроса заявили, что не удовлетворены в полной мере тем eClinical-инстументом, которое на данный момент используется в компании. Не удивительно, ведь для заказчиков вопрос всегда стоит более прозаично «Как получить максимум от электронной платформы по обработке данных?». Компания Data MATRIX анкетировала 200 респондентов (дата менеджеров, мониторов и исследователей), чтобы собрать основные волнения от сотрудников контрактно-исследовательских организаций и фармацевтических компаний. Ниже приведен список с наиболее часто встречаемыми проблемами и «болями»: 78% – Простой и недостаточно эффективный workflow. Более половины респондентов обозначили длительный и сложный set-up, а также неэффективный алгоритм операционных процессов в качестве наиболее очевидных недостатков той EDC, которая используется в их компании на данный момент. Что касается работы с индивидуальной регистрационной картой пациента (ИРК / ИРФ), здесь неудобства в основном вызваны ограниченными возможностями по созданию и управлению шаблонами, а также редактированию и комментированию ИРК, созданными вне EDC. 67% – Не конфигурируемая система. Отсутствие индивидуальных настроек, невозможность адаптировать или изменить интерфейс системы по умолчанию, например, изменить количество, названия или настройки полей, добавить новые форматы и т. д. Действительно, системы EDC часто не кастомизируются, что делает их использование крайне неэффективным в рамках определенных типов клинических исследований. 52% – Сложная интеграция. Большинство разработчиков EDC не предоставляют опций по интеграции со сторонними решениями (например, в случаях, когда не предоставляется возможным подгрузить данные в EDC из ePRO от внешнего поставщика), в связи с чем опять же увеличивается время простоя, что несет за собой последствия не только технического, организационного, но и экономического характера. 49% – Ограниченные возможности экспорта данных. Многие согласятся, что это удобно, когда помимо формата .pdf. есть и другие варианты экспорта отчетов. Сюда же можно отнести библиотеку шаблонов-отчетов, настройку по управлению и доступу к отчетам, удобный и простой в использовании конструктор и т.д. 34% – Не облачное хранение данных. Отрасль клинических исследований уже давно оценила общемировую тенденцию облачных решений. Компании уже не задаются вопросом, стоит ли использовать облако, сегодня речь идет о том, как и где это облако эффективней использовать. Преимущества подхода также существенно сказываются на экономии времени и средств. 20% – Негибкая система присвоения ролей. Сегодня гибкие и продвинутые EDC следуют аджайл-подходу по контролю доступа на основе ролей всех участников, задействованных в исследованиях. Для каждой роли (спонсор, исследователь, монитор, дата менеджер и другие) генерируется отдельный логин и соответствующие возможности по доступу к информации, отвечающие конкретным потребностям отдельного проекта, надлежащим полномочиям и уровню вовлеченности в процесс. «Будущее eClinical зависит от взаимодействия разработчиков с конечными пользователями, в нашем случае – это дата менеджеры, мониторы, координаторы. Чтобы внедрить устойчивые и перспективные решения, мы анализируем обратную связь и отслеживаем «боли» пользователей, с целью реагирования на них», – заявил Александр Яковлев, директор департамента разработки программного обеспечения в Data MATRIX. Результаты опроса подтверждают, что даже широкое разнообразие продуктов на рынке не решает всех потребностей клиентов. А поскольку индустрия стремится к новым, ориентированным на пользователя, исследованиям, eClinical решения становятся все более ценными в глазах спонсоров. Более того, правильная система EDC – это не просто удобный инструмент по обработке данных, это решение для получения высококачественных данных и сокращения времени и затрат на исследование. Источник: Data MATRIX pharmvestnik