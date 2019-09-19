Американские врачи слишком заняты, чтобы терять время на медпредставителей

Плохая новость для медпредставителей фармацевтических компаний – у американских врачей все меньше времени для встреч с ними, пишет FiercePharma со ссылкой на данные исследования американской консалтинговой компании Decision Resources Group.

Врачи отчаянно пытаются поделить свое рабочее время между приемом пациентов, оформлением медицинской документации в электронном виде и выполнением административных задач. Поэтому более половины из 1285 опрошенных врачей просто не имеют времени, чтобы встретиться с медпредставителями. Доля рабочего времени на встречи с медрэпами сократилась с 67% в 2018 г. до 54% в текущем году.

Число врачей, не контактировавших с медпрелставителями фармкомпаний за последние полгода, подскочило с 24 до 39%.

Особенно «жестко» относятся к представителям фармотрасли врачи общей практики. Процент врачей этой категории, не желающих общаться с медпредставителями, возрос с 21% в 2018 г. до 40% в 2019 г. Что касается врачей-специалистов, то, по данным Decision Resources Group, число гастроэнтерологов, отказавшихся принимать медрэпов, выросло с 2 до 8%.

Принимавшие участие в опросе врачи отметили, что они все чаще ищут информацию об обращающихся на рынке фармпрепаратах в интернете. Около половины из них (49%) пояснили, что в сети можно найти ответ на любой вопрос, который они могли бы задать представителю компании.

В течение последних нескольких лет все большую популярность завоевывают профильные сайты. Согласно данным опроса, достоверными источниками информации в 2019 г. их считают 46% врачей против 27% в 2017 г. Информация из этих источников влияет на принятие решения по медикаментозной терапии у 37% врачей по сравнению с 25% в 2016 г.

Илья Дугин

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