Acceleron прекращает разработку препарата для лечения мышечной дистрофии

Американская компания Acceleron («Акселерон») объявила о прекращении разработки ACE-083 – препарата для лечения плече-лопаточно-лицевой миодистрофии (FSHD), сообщает портал PharmaTimes.

При применении препарата не удалось достичь статистически значимых улучшений в конечных точках функциональных тестов по сравнению с плацебо в клиническом исследовании (КИ) II фазы. Это означает, что Acceleron не будет проводить дальнейшие КИ.

Хотя препарат продемонстрировал устойчивое, статистически значимое увеличение среднего значения общего мышечного объема, что являлось первичной конечной точкой КИ, это увеличение не трансформировалось в статистически значимые улучшения при проведении функциональных тестов.

ACE-083 – экспериментальный препарат, еще не одобренный ни по одному показанию ни в одной стране.

Татьяна Кублицкая

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