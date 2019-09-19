Novartis приостанавливает глобальные поставки дженерика Zantac

Компания Sandoz («Сандоз»), дженериковое подразделение Novartis («Новартис»), объявила о прекращении дистрибуции своего дженерика ranitidine, H2-блокатора (оригинальный препарат ранитинида Sanofi («Санофи») продает под брендом Zantac), в связи с тем, что в некоторых препаратах ранитидина была обнаружена примесь N-нитрозодиметиламина (НДМА), потенциально являющаяся канцерогенной для человека, сообщает портал FirstWord Pharma.

По словам официального представителя Novartis Эрика Альтхоффа, дистрибуция всех препаратов ранитидина компании Sandoz на всех рынках прекращена до прояснения ситуации. Он добавил, что компания проводит внутреннее расследование для выяснения дополнительных подробностей.

Эта новость поступила вскоре после того, как FDA, EMA и министерство здравоохранения Канады (Health Canada) начали расследования в связи с загрязнением препаратов ранитидина. Первый сигнал тревоги поступил от онлайн-аптеки Valisure («Вэлишур»), обнаружившей высокие уровни содержания НДМА в самом бренде Zantac и его дженериках, обращающихся на рынке США.

Ни FDA, ни EMA пока не потребовали от производителей вывести свою продукцию с рынка. Однако, минздрав Канады попросил компании прекратить распространение препаратов ранитидина в этой стране до появления доказательств того, что содержание НДМА в них не превышает приемлемых уровней.

Татьяна Кублицкая

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