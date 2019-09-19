ЦВ «Протек» запустил проект дистанционного обучения в рамках модели НМиФО

В августе в рамках модели непрерывного фармацевтического образования (НМиФО) ЦВ «Протек» запустил проект дистанционного обучения «Университет ПРО».

Прослушав курс из десяти образовательных видеолекций от фармацевтических производственных компаний-партнеров проекта, размещенных на портале маркетингового союза независимых аптек «ПроАптека» f3pro.ru, и успешно пройдя тестирование, участник проекта получает доступ к бесплатному обучению в Сеченовском университете, выбрав необходимую программу повышения квалификации на сайте вуза. За успешное освоение программы ему будет начислено 36 зачетных единиц (ЗЕТ): одна ЗЕТ равна одному академическому часу.

Доступ на платформу f3pro.ru открыт только для аптек-участников маркетингового союза «ПроАптека», в октябре 2019 года будет запущено мобильное приложение «Университет ПРО», и опция станет доступна для всех клиентов ЦВ «Протек».

«Введенная в 2016 г. процедура аккредитации специалиста отличается от привычной сертификации, по которой фармацевтические работники один раз в пять лет проходили обучение на сертификационном курсе. Теперь они должны формировать индивидуальный пятилетний план обучения и в удобном для себя режиме проходить обучение, за которое начисляются образовательные кредиты (ЗЕТ). В рамках проекта «Университет ПРО» фармацевты и провизоры смогут набрать все необходимые 250 ЗЕТ (по 50 в год). Мы сделали все возможное, чтобы облегчить нашим коллегам переход на систему непрерывного фармацевтического образования», – отметила директор по развитию бизнеса ЦВ «Протек» Ольга Смирнова.

Источник: ЦВ «Протек»

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