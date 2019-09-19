Российские онкологи зачастую не соблюдают клинические рекомендации по расчету дозы химиопрепаратов

Профессор Алексей Старченко, советник генерального директора «Капитал МС» и президент НП «Национальное агентство по безопасности прав пациентов и независимой экспертизе» представил на состоявшейся в Петербурге конференции «Медицинский бизнес-2019» результаты специального исследования, проведенного в сорока регионах страны. В нем, в частности, анализировалось, насколько точно онкологи соблюдают клинические рекомендации, которые действуют в этой нозологии уже с 2014 г.

По словам эксперта, в подавляющем количестве случаев были выявлены нарушения в расчете дозы химиопрепарата, которая должна вводиться в зависимости от массы тела пациента и площади поверхности его тела: онкологи не всегда умеют делать это правильно. К тому же не соблюдаются требования по срокам начала терапии, ее окончания и возобновления курса. «Также многие врачи вообще не задумываются о необходимости профилактики осложнений лекарственного лечения, и препараты для сопровождающей терапии многие онкодиспансеры вообще не закупают», — отметил Алексей Старченко.

В этой ситуации, уверен эксперт по защите прав пациентов, сложно говорить об эффективности лечения. «Хотя, согласно КР, уже после второго курса химиотерапии необходимо оценивать ее эффективность», — подчеркнул эксперт.

Проведенное исследование также показало, что ни один онкодиспансер не имел финансовой задолженности (в отличие от многих других медучреждений в этих регионах), что говорит о том, что даже в непростые с точки зрения экономики годы онкология в стране обеспечивалась всем необходимым финансированием. «При этом онкологов мы всегда считали врачами-интеллектуалами», — сказал профессор Старченко.

Фото: автор

Ольга Островская

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