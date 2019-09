Айрат Фаррахов: Российские фармпроизводители ждут закон, облегчающий регистрацию препаратов с импортными субстанциями В Кирове изъяли крупную партию незарегистрированных препаратов для косметологии » Ipsen зарегистрировала в РФ препарат для лечения почечно-клеточного рака Компания Ipsen объявила о регистрации нового противоопухолевого препарата в России кабозантиниба. Лекарственное средство предназначено для лечения распространенного почечно-клеточного рака (ПКР) у взрослых пациентов с промежуточным или плохим прогнозом, не получавших ранее системную терапию, и у взрослых пациентов после предшествующего лечения таргетными препаратами против фактора роста эндотелия сосудов (VEGF). Кабозантиниб относится к новому поколению ингибиторов тирозинкиназы. Он блокирует действие таких важных компонентов опухолевой прогрессии, как VEGFR, MET, AXL, тем самым препятствуя опухолевому ангиогенезу, инвазивности, метастазированию и лекарственной резистентности. Препарат выпускается в таблетках, в дозировке 20, 40 и 60 мг. Кабозантиниб зарегистрирован в США и Европе с 2016 года. В клинических исследованиях кабозантиниб продемонстрировал превосходство в эффективности по сравнению со стандартной терапией сунитинибом у ранее не леченных пациентов с распространенным ПКР промежуточного и плохого прогноза. По данным исследования CABOSUN, у данной группы пациентов терапия новым препаратом позволяет достичь большей выживаемости без прогрессирования (+3,3 месяца vs сунитиниб) и лучшего контроля над заболеванием (75% в группе кабозантиниба vs 47% в группе сунитиниба) при сопоставимом профиле безопасности. По данным исследования METEOR у пациентов с распространенным ПКР после прогрессии на антиангиогенной терапии (ТКИ) терапия кабозантинибом позволила достичь большей общей выживаемости (ОВ) (+4,3 месяца vs эверолимус), выживаемости без прогрессирования (ВБП) (+3,5 месяцев vs эверолимус) и лучшего контроля над заболеванием (87% vs 67% по сравнению с эверолимусом). remedium