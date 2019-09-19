Айрат Фаррахов: Российские фармпроизводители ждут закон, облегчающий регистрацию препаратов с импортными субстанциями

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов обратился к представителям Минздрава и Минпромторга с просьбой в самое ближайшее время предоставить все необходимые согласования, которые позволят выйти на второе чтение подготовленного депутатами законопроекта, облегчающего российским фармкомпаниям процедуру регистрации препаратов, в состав которых входят импортные субстанции. Об этом депутат заявил 19 сентября в ходе заседания межфракционной рабочей группы по вопросам лекарственного обеспечения.

«Здесь присутствуют представители Минздрава и Минпромторга. Еще раз возвращаясь к вопросу, напомню, что в феврале мы вместе с вами приняли в первом чтении проект федерального закона, облегчающий российским фармпроизводителям регистрацию лекарственных препаратов, в состав которых входят импортные субстанции. Мы не можем выйти на второе чтение, потому что нет позиции названных выше министерств. Коллеги, согласование нужно уже сегодня, чтобы в самое ближайшее время мы могли провести второе чтение и принять закон, который ждут производители», – сказал Фаррахов.

«Концепция нашего закона – в поддержке отечественных производителей, в создании преимуществ, условий, чтобы субстанцию повторно им не приходилось регистрировать. Включать этот вопрос в закон о взаимозаменяемости, на наш взгляд, некорректно, поскольку не решит тот вопрос, о котором мы беспокоимся», – отметил Фаррахов.

Проектом о внесении изменений в закон «Об обращении лекарственных средств», принятом в первом чтении 14 февраля, предлагается устранить правовую неопределенность при ввозе фармсубстанции в страну. Сейчас Федеральный Закон «Об обращении лекарственных средств» принуждает повторно регистрировать фармсубстанцию для производства даже если она уже зарегистрирована в составе лекарственного препарата. В настоящее время процедура регистрации занимает более полутора лет, и отечественные производители лекарств оказываются в менее выгодном положении по сравнению с иностранными компаниями, которые завозят фармсубстанции в Россию.

По мнению инициаторов законопроекта, в случае принятия предлагаемых изменений законопроекта подготовленная авторами поправка окажет существенную поддержку отечественным производителям, в конечном итоге будет снижена стоимость лекарственного препарата, а также будет обеспечена синергия для решения вопросов отечественной отрасли и ее дальнейшего развития.

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