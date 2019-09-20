«Последняя миля» маркировки потребует обучения более 700 тысяч человек

В рамках внедрения маркировки понадобится обучить порядка 700 тысяч персонала в больницах и аптеках пользованием регистратором выбытия лекарств, сообщил заместитель генерального директор по GR STADA CIS Иван Глушков в ходе сессии по маркировке на конференции Биотехмед.

Господин Глушков предположил, что на обучение понадобится 2-3 года. «Для нас -производителей это важно, поскольку «последняя миля» определяет реализацию нашего товара. Также, мы понимаем, что сегодня около 10% аптечных сетей качественно готовы к процедуре выбытия лекарств по маркировке, а если говорить о ЛПУ – это единицы», — отметил Иван Глушков.

По оценке генерального директора ГП НО «Нижегородская областная фармация» Павла Ястребова обучить 700 тысяч сотрудников очно крайне затруднительно: «Скорее всего это будет дистанционное обучение».

Фото: И. Чунусов

Денис Кунгуров

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