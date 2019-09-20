Закон об отмене ЕНВД принят Госдумой

Госдума РФ, по итогам третьего чтения 19 сентября постановила принять ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Напомним, законопроект по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ, содержит, в частности, положение об отмене ЕНВД и патентной системы при реализации маркированных товаров.

В частности, внесены изменения в 346 статью закона, в соответствии с которыми в целях единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и патентной системы налогообложения к розничной торговле не относится реализация ЛП, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками.

Таким образом, в отношении розничной торговли маркированными ЛП предлагается запретить применение специальных налоговых режимов.

Аптечное сообщество не раз выступало, что введение этой нормы ударит по малому и среднему бизнесу. В Госдуму были направлены официальные письма от профильных ассоциаций, а также создана петиция, которая собрала 3 тыс. подписей.

Ассоциация «Фармацевтическое содружество» в августе 2019 года провела опрос среди собственников и руководителей аптек Дальнего Востока. (Имеется в распоряжении «ФВ») В нем приняли участие более 100 человек, подавляющее большинство которых крайне негативно оценивают отмену специальных налоговых режимов.

52% заявили, что будут вынуждены закрыть аптеки. 33% опрошенных уверены, что при отмене ЕНВД цена на лекарства, не входящие в ЖНВЛП вырастут на 20%.

«Отраслевые ассоциации, и в частности наше СРО, приложили максимум усилий, чтобы сохранить для аптечного бизнеса такою простую и прозрачную систему налогообложения как ЕНВД. Наши письма в Минфин и Госдуму на федеральном уровне и активная разъяснительная работа в регионах не были услышаны. Подчеркну вновь — закон ударит, прежде всего, по малому и среднему бизнесу региональному аптечному бизнесу. Угроза ухода с рынка части одиночных аптек и мелких сетей высока, в первую очередь это коснётся отдаленных районов и аптек с небольшой проходимостью. Цены на лекарства с переходом на новую систему налогообложения могут вырасти на 20-25%», – прокомментировала ситуацию исполнительный директор СРО Виктория Преснякова.

Оксана Баранова

pharmvestnik