Импорт готовых лекарств за семь месяцев 2019 года в денежном выражении вырос на 14,5%

В январе-июле 2019 г., по данным RNC Pharma, общий объем импорта готовых ЛП составил 336,3 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение, включая НДС). Это на 14,5% больше, чем за аналогичный период 2018 г.

Денежный объем поставок нерасфасованной продукции за период достиг 65,6 млрд руб., прирост не превысил 4,5%. Натуральные объемы импорта ГЛП за январь-июль 2019 г. снизились на 2,1% и достигли 1,03 млрд упак. Поставки in-bulk за период упали на 28,4% и составили 1,86 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД).

Из числа корпораций в ТОР-20 по денежному объему поставок за январь-июль 2019 г. максимальные темпы роста показывает BMS, за минувший год денежный объем импорта готовых ЛП компании вырос в 3,5 раза и составляет более 5 млрд руб. Более 70% этого объема приходится на единственную торговую марку – «Опдиво». Поставки за год выросли в 3,8 раза в рублях. Импорт другого препарата корпорации – «Ервой» за год вырос в 8,3 раза.

Второй в ТОР-20 результат продемонстрировала Astellas, отгрузки готовых форм корпорации в нашу страну за минувший год удвоились. Поставки выросли по двум причинам, во-первых, заметно вырос объем импорта ряда препаратов, в частности импорт препарата «Элигард» увеличился в 3,7 раза, «Кстанди» – в 2,1 раза. Во-вторых, Astellas прекратила поставки in-bulk сразу нескольких препаратов, таких как: «Флемоксин Солютаб», «Адваграф», «Вильпрафен» и др., выпадающие объемы так же замещались за счет импорта готовых лекарственных форм.

Максимальную динамику в ТОР-20 компаний-производителей поставщиков in-bulk демонстрирует Novartis, поставки компании за год выросли в 4,7 раза. С начала года корпорация поставляет в нерасфасованном виде 7 торговых марок, максимальные денежные объtмы приходятся на «Тафинлар» и «Джакави». Второй с точки зрения динамики отгрузок поставщик in-bulk компания Eisai, за год поставки нерасфасованной продукции выросли в 2,4 раза. Речь идет всего о двух торговых марках – противоопухолевых препаратах «Халавен» и «Ленвима». Упаковка обоих осуществляется на мощностях российской «Фармстандарт» в Уфе.

Елена Калиновская

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