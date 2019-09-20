Минздрав опубликовал проект нового перечня ЖНВЛП

На официальном портале Минздрава РФ размещен проект распоряжения правительства, которым будет утвержден перечень ЖНВЛП на 2020 г.

В июле текущего года комиссия по формированию перечней Минздрава России рассмотрела большинство заявок на включение новых препаратов в лекарственные перечни с 2020 г. С учетом решений комиссии, принятых в апреле 2019 г., Перечень ЖНВЛП должен пополниться 26 новыми препаратами

Комиссия одобрила для включения в перечень высокозатратных нозологий (ВЗН) три препарата. В прошлом году перечень ВЗН пополнился всего на один ЛП. Кроме того, для включения в список региональной льготы (ОНЛС) планируется включить десять препаратов, которые уже находятся в списке ЖНВЛП.

Елена Калиновская

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