Проблема финансирования по незарегистрированным препаратам остается нерешенной

В Общественной палате РФ выработаны предложения по совершенствованию механизма обеспечения пациентов незарегистрированными лекарствами. В круглом столе, посвященному этой теме, приняли участие представители государственных органов власти, профильных ведомств, общественных организаций, а также фарминдустирии.

По мнению члена Совета Федерации Владимира Круглого, решение проблемы лежит в двух основных направлениях. Во-первых, это упрощение существующей системы обеспечения пациентов незарегистрированных ЛП. «Если пациенты показан незарегистрированный препарат, зачем ему еще обращаться в Минздрав? — задался вопросом сенатор. – Это ненужный и избыточный механизм». Кроме того, он указал на необходимость упрощения порядка регистрации данных препаратов.

Во-вторых, необходимо решить вопрос финансирования. «Сегодня платят регионы, у многих из них финансовые возможности ограничены, — подчеркнул г-н Круглый. – С моей точки зрения, нужно возложить эту функцию на федеральный Минздрав».

В свою очередь директор департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов подчеркнул, что определить источник финансирования можно будет только после того, как будет просчитана потребность, а пока это не сделано.

«На сегодняшний день субъектами подтверждено менее половины заявленных ранее потребностей», — добавила советник генерального директора ФГУП «Московский эндокринный завод» Людмила Шершакова.

По данным, которые озвучила директор по взаимодействию с органами государственной власти и общественными институтами детского хосписа «Дом с маяком» Яна Белова, в настоящее время независимый реестр организации на сегодняшний день насчитывает 315 детей в Москве и свыше 2 тысяч по всей России, нуждающихся в незарегистрированных препаратах.

Фото: Олег Кирюшкин

Сергей Рякин

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