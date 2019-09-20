Darmerica отзывает партии фармсубстанции из-за неправильной маркировки

Компания Darmerica (Дармерика») из Касселберри (штат Флорида, США) отзывает две партии препарата, маркированного как хинакрин (склерозирующее средство), но на самом деле оказавшегося средством для лечения малярии, сообщает In-Pharma Technologist.

Darmerica специализируется на переупаковке рецептурных препаратов. Объявленный компанией добровольный отзыв относится к партиям нерасфасованной фармсубстанции хинакрина дигидрохлорид в форме порошка.

Отзыв инициирован после того, как анализ выявил АФИ артемизинин (противомалярийный препарат) в двух партиях, маркированных как хинакрин.

Неправильно маркированная фармсубстанция была поставлена в 14 производственных аптек в США (номера партий: DR4654A и DL4654A; срок годности: до 27.04.2021).

Darmerica попросит дистрибьюторов и клиентов вернуть АФИ из неправильно маркированных партий.

Татьяна Кублицкая

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