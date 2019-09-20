Экс-директор фармкомпании из Индианы осужден на три года

Бывший владелец и исполнительный директор фармацевтической компании Pharmakon Pharmaceuticals Пол «Джей» Элмер приговорен к трем годам лишения свободы за введение в заблуждение FDA, сообщает Fox News со ссылкой на газету The Indianapolis Star.

Обвиняемый не смог сдержать слез во время вынесения приговора. «Я очень надеюсь, что никто не пострадал», – заявил он.

Обвинение было предъявлено в апреле с.г. в федеральном суде в Индианополисе.

По версии следствия, в производимых Pharmakon обезболивающих препаратах для младенцев было пониженное или повышенное содержание активного вещества. При этом руководитель компании не предупредил об этом врачей и пациентов и не инициировал отзыв препарата из продажи. В результате пострадали маленькие пациенты. В одном случае малышу даже пришлось давать препарат для лечения передозировки Narcan, прежде чем он был помещен в отделение интенсивной терапии новорожденных.

Илья Дугин

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