Счетная палата проверила расходы на НИОКР в биофарме

Общая сумма расходов на оплату выполненных НИОКР за период реализации ФЦП «Фарма» (2011–2018 годы) составила более 17,6 млрд. рублей. За счет внебюджетных средств на софинансирование реализации мероприятий направлено 16,8 млрд. рублей.

Это следует из отчета Счетной палаты о результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности мер государственной поддержки медицинской промышленности» (имеется в распоряжении «ФВ»).

Всего за период реализации ФЦП «Фарма» (с 2011 года) Минпромторгом России заключено 169 государственных контрактов на выполнение НИОКР.

Они были направлены на разработки технологии и организации производства компонентной базы высокотехнологического оборудования, систем для клинико-диагностических исследований, реанимационного оборудования, физиотерапевтического оборудования и оборудования для функциональной диагностики, современных изделий для хирургии, искусственных органов, протезов, имплантатов и т.д.

Исполнителями НИОКР являлись 105 организаций.

Всего по состоянию на 1 марта 2019 года исполнителями НИОКР получено 100 регудостоверений (РУ) на медизделия, разработанные в рамках 66 контрактов. Обязательная регистрация медицинских изделий, разработанных в рамках 22 контрактов, не требовалась.

На медицинские изделия, разработанные в рамках 75 контрактов на общую сумму 6,4 млрд. рублей, завершенных до 2017 года включительно, РУ по состоянию на 1 апреля 2019 года не получены.

Выборочной проверкой эффективности использования средств федерального бюджета на НИОКР Счетной палатой выявлен ряд недостатков.

«Несмотря на то, что реализация ФЦП «Фарма» завершилась 31 января 2017 года, ООО «Медицинская компания ЮНИКС» по состоянию на 1 марта 2019 года не завершена НИОКР по разработке технологии и организации производства однофотонного эмиссионного компьютерного томографа. Срок выполнения работ предусматривался до 5 мая 2017 года, расходы Минпромторга России на оплату работ составили 232 млн. рублей. Учитывая нарушение срока выполнения работ (более 20 месяцев), а также принятое 14 января 2019 года к рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области заявление ПАО «Сбербанк России» о признании ООО «МК ЮНИКС» банкротом, существуют риски того, что работа завершена не будет. Следует отметить, что в связи с нарушением сроков выполнения работ по контракту Минпромторгом России неоднократно в адрес ООО «МК ЮНИКС» направлялись претензии», — сообщают аудиторы Счетной палаты.

В связи со сложившейся ситуацией Минпромторгом России в ходе контрольного мероприятия в адрес ООО «МК ЮНИКС» направлено письмо с просьбой о предоставлении информации о ходе выполнения работ по контракту и сроках его завершения.

Кроме того, за период реализации федеральной целевой программы (ФЦП) «Фарма» Минпромторгом России расторгнуто 5 контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), общая сумма расходов на оплату которых составила более 1,2 млрд. руб. Из них возвращено в доход федерального бюджета — 31,6 млн. рублей.

«Минпромторгом России ведётся активная работа по поддержке разработок в области лекарственных средств и медицинских изделий. На данный момент профинансировано более 600 проектов, из которых около 95% являются полностью выполненными.

Эти научно-исследовательские работы были приостановлены по причине невозможности их завершения в соответствии с предусмотренными техническими заданиями либо ввиду выявленных в ходе исследований рисков. Ряд проектов в настоящее время нуждаются в дополнительном финансировании ввиду ужесточения требований по проведению клинических исследований в связи с изменившейся регуляторикой. При этом, следует отметить, что часть исследований завершена и Минпромторгом России в настоящее время организована работа по доведению полученных результатов до рынка», — прокомментировали в пресс-службе Минпромторга.

«Также следует отметить введение процедур банкротства и ликвидацию отдельных исполнителей НИОКР, что свидетельствует о рисках недостижения ожидаемых результатов»,- говорится в отчете.

По данным информационной системы СПАРК, приняты решения о предстоящем исключении из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) исполнителей четырех НИОКР (ЗАО «Биомедицинские технологии» и ООО «Интергрупп»).

Исполнители пяти НИОКР сняты с регистрационного учета (ООО «Научно-производственный центр «Технополис», ООО «Венчурная Фармацевтическая Компания» и ООО «БиоФармация»), в отношении еще одного исполнителя введена процедура банкротства. Расходы федерального бюджета на оплату таких НИОКР составили 783,8 млн. рублей.

«Специфика научно- исследовательских работ в фармотрасли не в полной мере соответствует правилам бюджетного регулирования в РФ. Счетная палата, как и ряд других контрольно- надзорных органов РФ подразумевают, что на каждый рубль, потраченный бюджетом по госзаказу должны быть выполнены соответствующие работы и получен результат. Однако особенность научно — исследовательских работ подразумевает, что часть проектов могут быть остановлены или закрыты в виду несоответствия той или иной научной гипотезе или полученного результата первоначальным ожиданиям. В этой связи существует нормативно – правовая коллизия, которая с одной стороны позволяет контрольно-надзорным и правоохранительным органам требовать результата по госзаказу, а с другой – ставит в безвыходную ситуацию тех, кто эти работы выполняет», — комментирует председатель консультационного совета Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Юрий Крестинский.

Оксана Баранова

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