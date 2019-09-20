Аукционы Минздрава на закупку ламивудина состоялись с четвертого раза

Минздрав определил победителя двух тендеров на поставку АРВ-препарата ламивудина 300, аукционы по которому уже трижды в проваливались в 2019 году из-за отсутствия заявок. Один из разыгранных контрактов – на 21,5 млн рублей – уже заключен с компанией «Алвилс», также значащейся на сайте госзакупок победителем второго тендера – на 367,2 млн рублей. Первый контракт должен быть исполнен до 1 октября, второй – не позднее 15 октября.

Контракт с начальной максимальной ценой контракта (НМЦК) 367,2 млн рублей компания Виталия Алейникова предложила исполнить за 359 млн рублей, поставив Минздраву 1,7 млн упаковок таблеток ламивудина 300. Другие сведения о контракте пока недоступны.

Контракт с НМЦК на 23,2 млн рублей «Алвилс» взялся исполнить за 21,5 млн рублей. Из контрактной документации следует, что речь идет о ламивудине 300, который выпускает аффилированный с дистрибьютором завод «Озон».

«Алвилс» освоит часть суммы в 3 млрд рублей, дополнительно выделенных Правительством РФ на закупку АРВ-препаратов через внесение поправок в федеральный бюджет 2019 года.

В течение 2019 года Минздрав трижды не смог найти поставщика на ламивудин 300, потенциальных участников не устроила цена – менее 4 рублей за таблетку. На несостоявшихся аукционах должны были разыгрываться контракты на поставку АРВ-препарата, входящего в большинство схем лечения пациентов с ВИЧ, общим объемом около 200 тысяч годовых курсов терапии. После обращения пациентов к премьер-министру Дмитрию Медведеву Минздрав принял решение закупить меньшее количество лекарств по большей цене.

Как и планировалось, 20 сентября 2019 года Минздрав разместил еще один аукцион на ламивудин 300 с НМЦК 138,7 млн рублей (цена за таблетку 7,2 рубля). Итоги этого аукциона со сроком отгрузки в декабре 2019 года будут подведены в октябре.

ООО «Алвилс» – российский фармдистрибьютор, на 50% принадлежащий Виталию Алейникову, по 25% у Дмитрия Алехина и Евгения Илюхина. Им же через «Алвилс групп» принадлежит доля в фармпроизводителе «Озон» Выручка «Алвилс» за 2018 год – 1,05 млрд рублей, чистая прибыль – 25 млн рублей.

Источник: Сайт госзакупок

Фото: ozonpharm.ru

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