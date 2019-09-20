«Ростех» намерен стать единственным поставщиком мобильных медицинских комплексов

Входящее в ГК «Ростех» АО «Швабе» претендует на статус единого поставщика мобильных медицинских комплексов (ММК), предназначенных для оказания помощи жителям труднодоступных и удаленных территорий. Всего по нацпроекту «Здравоохранение» планируется закупить 1,3 тысячи ММК – передвижных маммографов, флюорографов и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Общий объем поставок с учетом двухлетней гарантии поставщика может составить 26,2 млрд рублей.

Бизнес-план госкорпорации проверили аудиторы Счетной палаты РФ. В документе говорится, что ММК будут строиться на базе шасси производства Камского автомобильного завода (КамАЗ). Всего «Ростех» намерен поставить 520 мобильных ФАПов, 438 флюорографов и 329 маммографов с 2019 по 2021 год.

Госкорпорация составила список производителей, у которых будут закупаться готовые комплексы. Мобильные ФАПы планируется заказать у НПО «Медкар» (285 единиц), НПО «Полюс» (220 единиц), а также среди потенциальных контрагентов ЗАО «Радиан», ООО «Джисимед» и ФГУП «ЭПМ» ФМБА России. Передвижные флюорографы поставят ЗАО «Рентгенпром» (210 штук), ЗАО «Уралрентген» и Торговый дом «Ворсма». Маммографы на колесах «Ростех» рассчитывает приобрести у «НПО «Мобильные клиники» (входит в сферу влияния «Швабе») и «Ворсмы».

В «Ростехе» не смогли предоставить оперативный комментарий на эту тему.

Механизм назначения единого поставщика для поставки ММК еще в декабре 2018 года предложил Минпромторг. Инициативу в ведомстве аргументировали тем, что централизованный подход обеспечит дополнительную загрузку отечественной промышленности, включая предприятия ОПК, а также позволит минимизировать риски, связанные с администрированием процессов закупки. Кроме того, механизм поможет обеспечить контроль качества сборки ММК, их комплектации и своевременность поставок, убеждены в Минпромторге.

СП подтвердила функциональные и стоимостные преимущества ММК «Швабе» – наличие системы связи и навигации, передачи информации о месторасположении и состоянии автомобиля на сервер диспетчерского пункта, подъемника для погрузки пациентов, умывальника с холодной и горячей водой. Однако аудиторам не хватило доводов, почему именно эта компания должна получить исключительные права на рынке. «Решение об определении АО «Швабе» единственным поставщиком ММК, состав и цена закупаемых медицинских комплексов требуют уточнения и дополнительного обоснования», – отмечается в заключении аудиторов.

По данным Минздрава, в 2018 году у различных поставщиков было закуплено 240 ММК за 2,14 млрд рублей. В 2019 году на приобретение ММК зарезервировано еще 10 млрд рублей.

Фото: kaluga-poisk.ru

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