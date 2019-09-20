Минздрав намерен зарегистрировать российский аналог Frisium

Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов заявил, что министерство совместно с Московским эндокринным заводом (МЭЗ) обсуждают возможность выпуска российского дженерика противосудорожного препарата Frisium (clobazam). В настоящее время в России уже идет ускоренная регистрации оригинального препарата Sanofi.

«С Московским эндокринным заводом мы провели переговоры о возможности регистрации отечественного аналога. Эта работа ведется», – сообщил Романов.

На прошедшей 13 сентября 2019 года пресс-конференции глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что компания Sanofi, производящая Frisium, зарегистрирует в России препарат в течение месяца. «Переговоры с Sanofi уже привели к тому, что производитель готов подать препарат на регистрацию без КИ, с использованием уже имеющихся досье», – подчеркнула министр.

В Sanofi Vademecum подтвердили, что подготовка документов для получения регудостоверения уже началась, и компания делает все возможное, чтобы ускорить процесс.

В начале сентября 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить из Резервного фонда правительства 26,1 млн рублей «на закупку, ввоз и доставку» не зарегистрированных в России психотропных лекарственных препаратов, предназначенных для детей.

Согласно распоряжению, МЭЗ необходимо закупить 11 270 упаковок лекарств. Среди них – диазепам, фенобарбитал и мидазолам в формах, отсутствующих в России, а также Frisium, при получении которого сотрудники ФТС уже дважды задерживали матерей тяжелобольных детей. Только благодаря общественному резонансу уголовные дела не возбуждались или закрывались.

Источник: ТАСС

Фото: recipe.ru

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