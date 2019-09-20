Успешный опыт оборота маркированных ЛС в Нижегородской области: выводы и рекомендации

В преддверии полномасштабного внедрения маркировки ЛП и системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) особенно важную роль играет оценка результатов пилотных проектов, которые проводились на территории РФ. Не обошли вниманием эту тему и организаторы IV Ежегодного международного форума БИОТЕХМЕД, который прошел в Геленджике 16 и 17 сентября. В рамках стратегической сессии «Система маркировки и мониторинга движения лекарственных препаратов – фундаментальный компонент Цифрового контура Здравоохранения» был рассмотрен положительный опыт Нижегородской области, продемонстрировавший готовность к обороту криптомаркированных лекарственных препаратов.

О результатах пилотного проекта комплексного тестирования по всей товаропроводящей цепочке – от производителя до конечного потребителя, который завершился в июле текущего года, рассказал Павел Ястребов, генеральный директор ГП НО «Нижегородская областная фармация». Его доклад назывался «Инфраструктурная роль уполномоченной организации в подготовке медицинских и аптечных учреждений к запуску системы маркировки ЛС».

«Нижегородская областная фармация» включает в себя 289 аптек в 43 районах области, в том числе удаленных. Так как лечебные медицинские учреждения в регионе не обладают функцией закупки лекарственных средств и медицинских изделий, то государственная организация является уполномоченной и в части льготного обеспечения. Таким образом, Нижегородская область стала отличной площадкой для отработки максимально возможного количества путей отпуска ЛС – рецептурный отпуск, обычная розничная продажа, поставки в аптеки медицинских организаций и непосредственно в отделения больниц в рамках реализации проекта маркировки лекарственных средств.

В рамках эксперимента производителем вступила компания «Нижфарм», которая входит в состав международного концерна STADA Arzneimittel AG. «Нижегородская областная фармация», как дистрибьютор, осуществляла складские и логистические операции, отгружая товар как в аптеки, так и в медицинские учреждения.

«Объектами валидации в рамках проекта стали различные по формату учреждения: «Детская городская поликлиника № 19», «Нижегородская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко», «Борская центральная районная больница», а также две аптеки, которые занимаются коммерческим и льготным отпуском ЛП. В процессе работы мы столкнулись с рядом сложностей. Первая из них – это уровень подготовки кадров на местах. Вторая – недостаточная оснащенность рабочих мест программным и аппаратным обеспечением. Не секрет, что по мере отдаления от крупных городов ситуация по этому аспекту выглядит значительно хуже» − пояснил Павел Ястребов.

Вместе с тем, проект признан успешным, так как впервые удалось пройти все этапы маркировки, от момента производства, до конечного потребителя. Этому, в частности, способствовали собственные ресурсы ГП НО «Нижегородская областная фармация» в части программного обеспечения, которое предприятие развивает совместно со стратегическим партнером, компанией-разработчиком. Очень полезным сервисом, по оценке Павла Ястребова, стала единая платформа программного обеспечения. Подытоживая доклад, он озвучил предложения, которые могут облегчить ввод системы маркировки для всех участников фармацевтического рынка.

«Инфраструктурная роль, которую наша организация видит для себя, состоит в предложении о создании центра компетенций для обучения сотрудников медицинских и фармацевтических организаций, а также центра аттестации, призванного проверить готовность людей к работе с системой. Кроме этого, мы предлагаем использовать единую платформу программного обеспечения, а также облачную схему хранения и обмена данными, которая расширит возможности покрытия и позволит медицинским и аптечным организациям быстро интегрироваться в систему маркировки» − обозначил спикер.

На сегодняшний день проект, реализованный в Нижегородской области – это единственный опыт внедрения маркировки ЛП по всей цепочке, от производителя, до пациента. Результаты тестирования в целом подтвердили готовность участников оборота к работе с маркированной продукцией, а также позволили убедиться в корректности работы системы МДЛП. Хотя по мнению экспертов, полномасштабный процесс отладки еще впереди, и он потребует серьезной работы.

gmpnews